La France réalise une prouesse inégalée dans ce domaine

Pixabay

Depuis 2021, la France travaille sur le projet “Keraunos”. Ce dernier avait été dévoilée par le ministère des Armées, à l’occasion du Forum Innovation Défense. Depuis, très peu d’informations n’avaient fuité sur les avancées réalisées autour de ce projet, ni même sur l’état de la recherche.

Aujourd’hui, on en sait toutefois bien plus. En effet, de projet Keraunos devait permettre d’expérimenter un tout nouveau système de communication optique. Ces communications devaient être réalisées par laser, à haut débit, entre une station transportable, au sol et un nanosatellite. Cela n’avait jamais été réalisé auparavant. Les enjeux étaient donc très importants !

La France annone une première mondiale

Deux groupes devaient se charger d’y parvenir. Unseenlabs, en premier lieu, connue pour être spécialiste dans la détection de radiofréquence par satellite. Cailabs, enfin, spécialisée dans la mise en forme de la lumière, dans une fibre optique, permettant ainsi d’accélérer la transmission de la donnée, d’un point A vers un point B. Après deux ans de travaux, un petit satellite a été placé en orbite basse.

Il aura fallu attendre plusieurs mois ensuite pour que les tous premiers essais soient menés et surtout réalisés avec succès. Le gouvernement français, par la voix du ministère des Armées, a effectivement annoncé que les premiers tests réalisés ont été une franche réussite. La liaison de communication entre les deux entités, au sol et en orbite, aura duré plusieurs minutes.

Quel avenir pour ce type de communication ?

Une première mondiale. Et celle-ci pourrait donner lieu à de nouvelles méthodes d’échange, marquée notamment par le développement de la communication spatiale via des plateformes navales ou aériennes, mobiles. Seul problème ? Ce type de fréquence est extrêmement sensible aux turbulences atmosphériques. Le facteur environnemental est donc à prendre en compte. Se pose ainsi la question de savoir si ce type de communication dispose réellement d’un avenir ? A priori, la réponse semble tendre vers le oui.