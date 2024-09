La Russie critique l’assassinat du chef du Hezbollah par Israël

Hassan Nasrallah - Hezbollah (photo AFP)

Le conflit qui embrase la bande de Gaza depuis plusieurs mois a pris un tournant dramatique ce 28 septembre. L’armée israélienne a mené une frappe aérienne dévastatrice sur la banlieue sud de Beyrouth, ciblant une réunion des hauts dirigeants du Hezbollah. Cette attaque a entraîné la mort de Hassan Nasrallah, figure emblématique du mouvement chiite libanais, ainsi que celle du général Abbas Nilforoushan, commandant adjoint des Gardiens de la révolution iraniens. L’opération, menée avec des bombes aériennes de forte puissance, a provoqué l’effondrement de plusieurs bâtiments adjacents, faisant de nombreuses victimes parmi les civils.

Cette escalade survient dans un climat déjà extrêmement tendu, marqué par des bombardements incessants sur Gaza et des échanges de tirs quotidiens à la frontière libano-israélienne. La disparition de Nasrallah, personnalité charismatique qui dirigeait le Hezbollah d’une main de fer depuis des décennies, risque de bouleverser l’équilibre précaire de la région et d’entraîner une riposte d’envergure.

Moscou condamne fermement l’action israélienne

Face à cet acte lourd de conséquences, la Russie n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué sans ambiguïté, le ministère russe des Affaires étrangères a vertement condamné ce qu’il qualifie de « nouveau meurtre politique commis par Israël ». Moscou pointe du doigt la responsabilité entière d’Israël dans cette escalade, estimant que Tel-Aviv a délibérément choisi d’éliminer des citoyens libanais en dépit des risques évidents d’embrasement régional.

Le Kremlin exhorte Israël à cesser immédiatement les hostilités, jugeant cette décision indispensable pour stopper l’hémorragie et créer les conditions propices à une résolution diplomatique du conflit. La diplomatie russe appelle également la communauté internationale à redoubler d’efforts pour empêcher que la région ne sombre dans une confrontation armée généralisée.

Vers une nouvelle spirale de violence ?

L’assassinat de Nasrallah marque indéniablement un point de non-retour dans la crise actuelle. Le Hezbollah, qui a confirmé la mort de son leader, a d’ores et déjà promis de poursuivre sa lutte contre Israël avec une détermination renouvelée. Cette perte majeure pour le mouvement chiite pourrait paradoxalement renforcer sa cohésion et sa volonté de vengeance.

L’Iran, allié stratégique du Hezbollah, ne restera probablement pas les bras croisés face à l’élimination d’un de ses hauts gradés. La mort du général Nilforoushan risque d’entraîner une implication plus directe de Téhéran dans le conflit, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour l’ensemble du Moyen-Orient.

Dans ce climat explosif, la communauté internationale se trouve face à un défi colossal. La nécessité d’une désescalade rapide se heurte à la détermination des belligérants et à la complexité des enjeux régionaux. L’appel de la Russie à la retenue et au dialogue résonne comme un avertissement : sans une action diplomatique concertée et immédiate, le Moyen-Orient pourrait bien basculer dans un conflit d’une ampleur sans précédent, aux répercussions mondiales imprévisibles.