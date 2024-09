Le Pnud préoccupé par les élections générales de 2026 au Bénin

Photo: DR

Les élections générales de 2026 constituent une préoccupation pour tous les acteurs politiques béninois. Mais ils ne sont pas les seuls. La société civile et les partenaires au développement sont également très concentrés sur cette échéance. A la faveur d’une audience à lui accordée par le médiateur de la république, le vendredi 30 Août 2024, Titus Osundina, représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) au Bénin, a évoqué la question et partagé avec le médiateur Pascal Essou à Porto-Novo, ses idées pour la préservation de la paix.

«Je suis venu rencontrer le Médiateur de la République du Bénin afin de discuter avec lui des points relatifs à la collaboration entre les deux institutions et surtout envisager l’appui que le Pnud pourra apporter à l’institution. Et pour cela, il faut partir du passé et rappeler l’implication du Pnud avant, pendant et après les élections présidentielles de 2006 au Bénin. Ainsi avec le rapport que nous avons eu et nos échanges avec le Médiateur, nous avons su qu’il n’y eu aucun conflit.

Nous avions appuyé l’institution pourvoir assurer les différentes consultations, coordonner et résoudre éventuellement les quelques petits problèmes qui peuvent surgir tout au long du processus », a déclaré le représentant du Pnud à l’issue de cette audience.

Pour lui, des actions de sensibilisation seront utiles en amont, en prélude aux élections générales de 2026, pour amener les uns et les autres à adopter des comportements pacifiques et surtout poser des actes recommandés pour éviter toute action qui pourrait perturber la paix et le vivre ensemble.

« Nous savons qu’il y aura des élections générales au Bénin en 2026. Il y aura trois types d’élections : les législatives, la présidentielle et les élections locales. C’est un programme très chargé et donc il va falloir commencer très tôt les préparatifs. Nous avons donc discuté de quels types d’appui nous pouvons accorder au Médiateur de la République dans cette perspective. L’institution a en effet prévu des consultations avec les différents acteurs impliqués dans les élections pour prévenir tout conflit », informe le représentant résidant du Pnud au Bénin. Plusieurs autres sujets d’intérêts ont été débattus au cours de cette audience pour une future collaboration étroite entre les deux institutions.