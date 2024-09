Lutte contre la criminalité au Bénin : un redoutable braqueur arrêté

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Dans la soirée du lundi 02 septembre 2024, le commissariat de l’arrondissement de Togba a localisé et interpellé un suspect clé, auteur de dizaines de vols à main armée et de cambriolages. Il s’agit d’un divorcé social de longue date qui a récemment été libéré après un huitième séjour en prison pour vol aggravé.

Après sa libération, le délinquant en question avait réussi à reconstituer son groupe, relançant ainsi des activités criminelles qui avaient semé la terreur au sein de la population. Grâce à une filature orchestrée par les forces de l’ordre, le suspect a été démasqué. Son interpellation a été suivie d’une identification formelle par six de ses victimes, qui ont témoigné des actes de violence qu’il avait perpétrés, notamment des coups de machette infligés avant de les dépouiller de leurs biens.

Une perquisition effectuée à son domicile à Hêvié a permis de saisir un arsenal considérable comprenant un pistolet de fabrication artisanale, des cartouches, ainsi qu’une cagoule utilisée pour masquer son identité lors de ses forfaits. Les investigations ont également révélé que sa zone d’opération s’étendait principalement aux départements de l’Atlantique et du Littoral. La police républicaine invite toutes les victimes de braquages survenus dans ces deux départements au cours des derniers mois à se présenter au commissariat de Togba afin de participer à l’identification du mis en cause. ‹‹ Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de rétablir la sécurité et la confiance au sein de la population, qui aspire à vivre sans la peur constante des crimes violents ››, indique la direction générale de la police républicaine.