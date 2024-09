Maghreb: des centaines de start-ups en formation bientôt aux USA

Photo Unsplash

Le ministre algérien de l’Économie, de la Connaissance et des Start-ups, Yacine Oualid, a récemment dévoilé une initiative ambitieuse visant à envoyer 450 start-ups algériennes aux États-Unis pour une formation spécialisée. Cette annonce, faite lors du salon EduTech, s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer les compétences des entrepreneurs du pays et à leur offrir une immersion dans les écosystèmes internationaux, notamment ceux des start-ups américaines, reconnues pour leur dynamisme et leur innovation.

L’objectif de cette mission est double. D’une part, elle permet aux entrepreneurs algériens de bénéficier d’un encadrement technique et stratégique de haut niveau, et d’autre part, elle contribue à l’intégration des meilleures pratiques mondiales dans l’écosystème entrepreneurial algérien. Cette démarche s’inscrit dans une politique plus large déjà en cours, puisque 60 start-ups algériennes ont déjà eu l’opportunité de se former en Chine et en Corée du Sud. Le gouvernement continue ainsi de multiplier les initiatives pour faire progresser l’innovation technologique en Algérie.

Publicité

Par ailleurs, cette annonce s’accompagne d’un autre événement marquant dans l’agenda entrepreneurial du pays : la tenue en décembre prochain de la troisième édition de la Conférence Africaine des Start-ups. Cet événement, prévu du 5 au 7 décembre au Centre International de Conférences à Alger, réunira des acteurs de l’écosystème entrepreneurial africain et international. Le ministre Oualid, par le biais de diverses publications sur les réseaux sociaux, a invité les start-ups algériennes et africaines à saisir cette opportunité pour collaborer autour de l’intelligence artificielle, le thème principal de cette édition.

La conférence promet d’attirer un public encore plus large que lors de la précédente édition, avec une participation attendue de 25 000 personnes, incluant des entrepreneurs, des experts et des décideurs politiques. Des ateliers, des sommets thématiques, et des rencontres entre investisseurs et entrepreneurs innovants seront au programme, renforçant ainsi les liens entre les différents acteurs de l’écosystème.