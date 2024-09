Maghreb: le paiement mobile annoncé en octobre dans ce pays

Photo d'illustration (unsplash)

Le paiement mobile, véritable révolution financière du 21e siècle, a transformé les habitudes de consommation à travers le monde. En Occident, cette technologie s’est imposée comme un incontournable du quotidien, facilitant les transactions et réduisant la dépendance aux espèces. L’Afrique subsaharienne, quant à elle, a connu une adoption fulgurante du mobile money, palliant le manque d’infrastructures bancaires traditionnelles et favorisant l’inclusion financière de millions d’individus. Ce phénomène a non seulement stimulé l’économie locale mais a également permis l’émergence de nouveaux modèles d’affaires adaptés aux réalités du continent. Face à cette tendance mondiale, le Maghreb s’apprête à son tour à franchir un cap décisif dans la digitalisation de ses services financiers.

Une nouvelle ère pour les transactions en Algérie

L’Algérie s’apprête à franchir une étape cruciale dans sa transition numérique avec l’annonce du lancement imminent du paiement mobile par cinq banques du pays. Cette initiative, prévue pour octobre, marque un tournant dans le paysage financier algérien. Assia Benchabla Queiroz, administratrice du Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE monétique), a souligné l’importance de cette technologie qui promet de simplifier considérablement le processus de paiement électronique. Les clients de ces établissements bancaires auront désormais la possibilité d’effectuer leurs transactions en scannant simplement un QR code, une méthode à la fois rapide et pratique.

Le QR code, clé de voûte de la révolution des paiements

Cette nouvelle modalité de paiement repose sur la technologie du QR code (Quick Response Code), un système qui s’affranchit de l’utilisation des cartes bancaires traditionnelles. Concrètement, le commerçant affiche un QR code que le client scanne avec son smartphone pour finaliser la transaction. Ce processus promet non seulement d’accélérer les paiements mais également de réduire considérablement les temps d’attente en caisse, fluidifiant ainsi l’expérience d’achat pour les consommateurs algériens. On peut imaginer l’impact positif sur le commerce de détail, où les files d’attente pourraient devenir un lointain souvenir, remplacées par des transactions quasi instantanées.

Un déploiement progressif et prometteur

L’introduction du paiement mobile en Algérie n’est pas une nouveauté en soi. Depuis 2022, le pays a initié cette transformation en intra-bancaire, avant de franchir une étape supplémentaire en juin 2024 avec le lancement de l’interopérabilité des paiements mobiles via la plateforme « Switch Mobile« . Cette évolution graduelle témoigne d’une approche prudente mais déterminée des autorités financières algériennes. Initialement adopté par trois institutions – la BNA, Al Salam Bank Algeria et Algérie Post – le service s’étendra bientôt à huit banques, marquant une expansion significative de l’écosystème de paiement mobile dans le pays. Cette croissance progressive pourrait servir de modèle pour d’autres nations du Maghreb, illustrant comment une adoption par étapes peut faciliter l’intégration de nouvelles technologies financières tout en assurant la stabilité du système bancaire.

Cette avancée technologique promet non seulement de moderniser les transactions quotidiennes mais aussi de stimuler l’innovation dans le secteur financier algérien. À mesure que le pays embrasse ces nouveaux modes de paiement, il pourrait bien tracer la voie pour une transformation plus large de l’économie numérique dans la région, ouvrant la porte à de nouvelles opportunités de croissance et d’inclusion financière.