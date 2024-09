Maroc 7e, Rwanda 6ᵉ…Voici les 7 pays africains les mieux préparés aux cyberattaques

Photo d'illustration : Pixabay

Avec l’évolution rapide des technologies numériques, la cybersécurité devient une préoccupation majeure pour les pays africains. D’ici 2025, le cybercrime pourrait coûter 10,50 milliards de dollars à l’économie mondiale, affectant les gouvernements, entreprises et particuliers. Pour répondre à cette menace, plusieurs nations africaines renforcent leurs dispositifs de sécurité. Selon le dernier classement du Global Cybersecurity Index (GCI) de l’Union internationale des télécommunications (UIT), 7 pays africains figurent parmi les 46 mieux préparés au monde.

L’Égypte et Maurice se distinguent avec des scores parfaits de 100 points, reflétant leurs infrastructures robustes. L’Égypte, par exemple, s’appuie sur le National Computer Emergency Readiness Team (EG-CERT), qui opère sous l’Autorité nationale de régulation des télécommunications. L’EG-CERT a pris des mesures proactives en sensibilisant la population aux risques liés à la cybersécurité et en mettant en place la Stratégie nationale de cybersécurité pour la période 2023-2027. Ces initiatives ont permis de consolider ses défenses face aux menaces croissantes, plaçant ainsi le pays parmi les plus avancés mondialement en matière de cybersécurité.

Publicité

En Afrique, de nombreux pays ont compris l’importance de protéger leurs infrastructures critiques et données sensibles. Des initiatives de collaboration régionales sont mises en place pour partager des bonnes pratiques, des informations sur les menaces et des technologies de protection. La Convention de Malabo, adoptée par l’Union africaine en 2014, reste un cadre essentiel pour encourager les États à adopter des stratégies nationales et des lois spécifiques sur la cybersécurité.

Maurice, autre leader africain en cybersécurité, s’appuie sur des initiatives telles que l’Information and Communication Technologies Authority (ICTA) qui supervise la mise en œuvre de politiques robustes. Le pays a aussi renforcé sa coopération avec d’autres nations et entreprises pour améliorer ses capacités de réponse aux cyberattaques.

La transformation numérique des économies africaines, couplée à l’augmentation du nombre d’appareils connectés, met en lumière l’importance d’une cybersécurité solide. Pour les entreprises et gouvernements, il devient crucial de se prémunir contre les cybermenaces qui pourraient compromettre la croissance économique, les infrastructures et la confiance des utilisateurs. Découvrez ci-dessous le top 7 africain des pays les mieux outillés en matière de cybersécurité avec leur différent score :