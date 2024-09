Nucléaire : la Russie fait une annonce qui va inquiéter

Sergei Ryabkov (photo Maxim Shemetov)

L’offensive éclair ukrainienne dans l’oblast de Koursk, lancée le 6 août 2024, a bouleversé l’échiquier géopolitique et militaire. En seulement une semaine, les forces de Kiev ont réussi à capturer plus de territoire en Russie que cette dernière n’en avait conquis en neuf mois de conflit. Cette avancée fulgurante, facilitée par l’utilisation massive de drones FPV et une stratégie de combat de manœuvre audacieuse, a pris de court l’état-major russe. Face à cette situation inédite, Moscou semble prêt à franchir un nouveau palier dans l’escalade du conflit.

Une doctrine nucléaire en mutation

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a fait une déclaration explosive ce dimanche. Selon l’agence de presse TASS, la Russie s’apprête à modifier sa doctrine nucléaire en réponse aux actions occidentales dans le cadre du conflit ukrainien. Cette annonce marque une inflexion significative dans la posture stratégique de Moscou. Jusqu’à présent, la doctrine russe, établie par décret présidentiel en 2020, n’autorisait l’usage d’armes nucléaires qu’en cas d’attaque nucléaire ennemie ou d’agression conventionnelle menaçant l’existence même de l’État.

Bien que les détails spécifiques de ces changements n’aient pas été dévoilés, Ryabkov a souligné que le processus de révision était à un stade avancé. Cette évolution doctrinale serait directement liée à ce que Moscou perçoit comme une escalade de ses « adversaires occidentaux » dans le conflit ukrainien. La Russie, qui accuse l’Occident d’utiliser l’Ukraine comme un pion dans une guerre par procuration, semble donc prête à abaisser son seuil d’utilisation de l’arme nucléaire.

Une réponse à l’offensive ukrainienne ?

L’annonce de Ryabkov intervient dans un contexte militaire particulièrement tendu pour la Russie. L’offensive ukrainienne en cours dans l’oblast de Koursk a démontré une évolution tactique et technologique significative des forces de Kiev. L’utilisation massive de drones FPV, formant une véritable « bulle » autour des troupes d’assaut, a permis aux Ukrainiens de se passer initialement d’un soutien d’artillerie lourd, réduisant ainsi les signes avant-coureurs de l’offensive.

Cette progression rapide sur le sol russe a non seulement des implications militaires directes, mais elle affecte également le moral des troupes et l’opinion publique. Jusqu’au 5 août, les nouveaux appelés russes faisaient face à la perspective peu réjouissante de « retarder la chute du Donbass par leur sacrifice ». Désormais, l’Ukraine a réussi à reconstruire un « récit de victoire » qui galvanise ses forces et inquiète le Kremlin.

Vers une nouvelle phase du conflit ?

La modification annoncée de la doctrine nucléaire russe pourrait marquer le début d’une nouvelle phase, plus dangereuse encore, du conflit. En abaissant potentiellement le seuil d’utilisation de l’arme nucléaire, Moscou cherche probablement à rééquilibrer le rapport de force et à dissuader toute nouvelle avancée ukrainienne sur son territoire.

Cependant, cette stratégie comporte des risques considérables. Une telle posture pourrait non seulement accentuer les tensions avec l’Occident, mais aussi conduire à une escalade incontrôlée du conflit. La communauté internationale observe avec inquiétude ces développements, consciente que toute utilisation d’armes nucléaires, même tactiques, aurait des conséquences catastrophiques à l’échelle mondiale.

Alors que l’offensive ukrainienne se poursuit et que la logistique et les combats urbains deviennent des facteurs déterminants, la décision russe de revoir sa doctrine nucléaire ajoute une nouvelle dimension à ce conflit déjà complexe. La question qui se pose désormais est de savoir jusqu’où Moscou est prêt à aller pour inverser le cours des événements et quelle sera la réponse de la communauté internationale face à cette menace nucléaire à peine voilée.