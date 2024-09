Or : une nouvelle méga mine bientôt ouverte dans ce pays africain

Photo Bloomberg

L’industrie minière ghanéenne s’apprête à connaître un regain d’activité significatif avec l’ouverture prochaine d’une méga mine d’or. Ce projet d’envergure, fruit d’un investissement chinois, marque un tournant pour le secteur minier du pays ouest-africain, premier producteur d’or du continent.

Shandong Gold, géant chinois de l’exploitation minière, s’apprête à inaugurer en novembre 2024 l’une des plus importantes mines d’or du Ghana. Située dans le nord-ouest du pays, cette nouvelle exploitation devrait produire annuellement 358 000 onces d’or, soit plus de 10 000 kilos. Martin Ayisi, PDG de Cardinal Resources, a confirmé l’achèvement de ce projet qui était en développement depuis quatre ans.

Publicité

Cette initiative revêt une importance particulière pour le Ghana, dont l’industrie minière a connu un ralentissement au cours de la dernière décennie. Il faut remonter à 2013 pour trouver trace de l’ouverture d’une mine d’une telle envergure dans le pays, avec un projet alors mené par l’américain Newmont.

Le secteur minier ghanéen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. D’après les déclarations du PDG de la Commission des Minéraux à Reuters, trois autres mines d’or devraient voir le jour d’ici 2026. Parmi ces projets figure notamment la première exploitation de lithium du pays, témoignant de la diversification des ressources minières du Ghana.

Ces développements s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à renforcer la position dominante du Ghana sur le marché aurifère africain. L’objectif affiché est d’augmenter la production nationale de plus d’un demi-million d’onces par an. Pour mettre ces chiffres en perspective, il convient de noter qu’en 2023, le Ghana a extrait plus de 4 millions d’onces d’or de ses mines, un record qui devrait être largement dépassé dans les années à venir.

L’ouverture de cette nouvelle méga mine d’or illustre également l’intensification des investissements chinois sur le continent africain. Ce projet s’inscrit dans le cadre plus large des relations sino-africaines, dont le Forum sur la coopération sino-africaine (Focap) est l’une des manifestations les plus visibles.