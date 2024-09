Pétrole au Nigéria: deux bonnes nouvelles pour Dangote

Dangote à sa raffinerie (Photo DR)

Une nouvelle ère pour l’industrie pétrolière nigériane

Le géant industriel nigérian Aliko Dangote s’apprête à marquer l’histoire du pays avec sa raffinerie titanesque. Implantée à Lagos, cette installation colossale, d’une capacité de traitement de 650 000 barils par jour, promet de révolutionner le secteur pétrolier national. Son inauguration en 2023 par l’ancien président Muhammadu Buhari a suscité un vif intérêt, tant au niveau local qu’international. Conçue pour répondre aux besoins énergétiques croissants du Nigeria et de la région ouest-africaine, la raffinerie Dangote représente un investissement stratégique majeur. Elle vise à réduire la dépendance du pays aux importations de carburant, un fardeau économique qui pèse lourdement sur les finances publiques depuis des décennies.

L’essence made in Nigeria : un tournant économique

La première bonne nouvelle pour Dangote réside dans le démarrage imminent de la production d’essence. Aliko Dangote lui-même a annoncé que la raffinerie pourrait mettre son carburant sur le marché dans les 48 heures suivant l’accord final avec la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Cette avancée marque un tournant décisif pour le Nigeria, jusqu’alors dépourvu de raffineries opérationnelles malgré son statut de producteur de pétrole et membre de l’OPEP. La production locale d’essence promet de stabiliser l’approvisionnement en carburant du pays, souvent perturbé par des pénuries et des hausses de prix imprévisibles.

Le défi logistique de cette mise sur le marché ne doit pas être sous-estimé. La coordination entre la raffinerie Dangote et la NNPC, seule entité autorisée à acheter et distribuer l’essence dans le pays, sera cruciale. Un comité spécial, mis en place par le président Bola Ahmed Tinubu, travaille actuellement à l’établissement des prix de l’essence produite localement. Cette étape est essentielle pour garantir un équilibre entre rentabilité pour Dangote et accessibilité pour les consommateurs nigérians.

Un partenariat stratégique avec la NNPC

La seconde bonne nouvelle pour Dangote est l’engagement de la NNPC à s’approvisionner exclusivement auprès de sa raffinerie. Cette décision, annoncée par Devakumar Edwin, vice-président de Dangote Industries Limited, représente un coup de maître pour l’entreprise. Elle garantit non seulement un débouché stable pour sa production, mais offre également une solution aux difficultés d’approvisionnement de la NNPC à l’international, dues à des arriérés de paiement.

Ce partenariat stratégique entre Dangote et la NNPC pourrait transformer radicalement l’économie nigériane. En réduisant sa dépendance aux importations de carburant, le Nigeria pourrait économiser une part substantielle de ses devises étrangères. Pour mettre les choses en perspective, en 2023, le pays a dépensé 18,3 milliards de dollars en importations de produits pétroliers raffinés, soit un tiers de ses importations totales. L’approvisionnement en monnaie locale auprès de Dangote protégerait également l’économie des fluctuations des taux de change, un facteur de volatilité majeur pour les prix du carburant.

La raffinerie Dangote apparaît comme une pièce maîtresse dans la stratégie de réforme économique du président Tinubu. En conjuguant la fin des subventions sur les carburants et la libéralisation du taux de change du naira, le gouvernement espère attirer les investissements étrangers et stimuler la croissance à long terme. Cependant, ces mesures ont entraîné à court terme une hausse significative du coût de la vie, avec une inflation atteignant 34% en juin, son plus haut niveau depuis trois décennies.

Le défi qui se présente maintenant est de traduire ces avancées en bénéfices tangibles pour la population nigériane. Si la raffinerie Dangote parvient à stabiliser l’approvisionnement en carburant et à modérer les prix à la pompe, elle pourrait contribuer à alléger le fardeau économique qui pèse sur les ménages. Le succès de cette entreprise pourrait également servir de catalyseur pour d’autres investissements dans le secteur manufacturier nigérian, ouvrant la voie à une diversification économique tant attendue.