Pétrole en Afrique : la Russie annonce la construction d’un pipeline

Photo de Bernardo Ferrari sur Unsplash

Le Congo Brazaville, dotée d’un potentiel pétrolier significatif, intensifie ses efforts pour maximiser l’exploitation de ses ressources avec le soutien de partenaires internationaux. Parmi ces alliés, la Russie joue un rôle clé. Ce 16 septembre, le gouvernement russe a confirmé son soutien à la construction d’un oléoduc reliant Pointe-Noire à Brazzaville, dans le cadre d’un partenariat entre ZNGS Prometey et la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC).

Ce projet ambitieux permettra de stimuler la production et la distribution des produits pétroliers, répondant ainsi à une demande croissante sur l’ensemble du territoire congolais. L’oléoduc renforcera l’infrastructure énergétique du pays en facilitant l’acheminement du pétrole brut, tout en soutenant les ambitions du Congo d’améliorer la sécurité énergétique et d’attirer davantage d’investissements étrangers.

Il faut noter que ZNGS Prometey détiendra 90 % des parts, bénéficiera d’incitations fiscales accordées par le gouvernement congolais, qui cherche à dynamiser le secteur et à diversifier ses partenaires. Un accord de concession pour la construction, l’exploitation et le transfert de l’oléoduc sera finalisé dans les prochains mois, posant ainsi les bases d’une coopération économique renforcée entre les deux pays.

La Russie, en s’impliquant dans ce projet d’envergure, renforce son influence en Afrique centrale, tandis que le Congo voit dans ce partenariat une opportunité stratégique pour atteindre ses objectifs de développement énergétique. Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans un plan global de modernisation des installations pétrolières congolaises et constitue un levier pour la croissance économique du pays.

Le Congo-Brazzaville, bien que confronté à des défis dans la gestion de ses ressources énergétiques, mise sur des partenariats internationaux pour optimiser son potentiel et jouer un rôle plus significatif sur la scène pétrolière africaine et mondiale