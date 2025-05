Amos Elègbè: plusieurs personnalités du Bénin lui rendent hommage après son décès

Photo : DR

Amos Elègbè, ancien ministre et conseiller influent, est décédé le jeudi 8 mai 2025. Son départ a suscité une vague d’hommages provenant de nombreuses personnalités politiques et citoyennes qui ont salué son engagement pour le développement et la démocratie du Bénin. Le défunt, reconnu pour sa sagesse et son rôle clé dans la politique béninoise, laisse un héritage profond marqué par sa vision et son service constant envers le pays.

Les hommages ont fusé depuis l’annonce de sa disparition, reflétant l’impact qu’il a eu sur les générations qu’il a guidées. Candide Azannaï, ancien ministre, a exprimé sa profonde tristesse et son respect envers celui qu’il appelait affectueusement « cher doyen« . Il a salué un homme d’État « remarquable » dont l’engagement à la fois envers sa foi et son pays restera inoubliable. Azannaï a partagé ses condoléances sincères à la famille du défunt, soulignant la perte d’un « grand serviteur de l’État« .

De son côté, Denis Oba Chabi, maire de Savè, a également salué la mémoire de l’ancien ministre. Dans un message poignant, il a évoqué l’héritage laissé par Amos Elègbè, qualifiant ce dernier de « conseiller d’une discrétion exemplaire » et d’une figure de sagesse inestimable. Le maire a souligné l’influence de l’ancien ministre sur le développement de la commune de Savè et la nation, rappelant ses précieux conseils qui ont guidé de nombreuses décisions dans la région. Il a réaffirmé sa solidarité avec la famille éplorée, après avoir déposé un message de condoléances à son domicile à Cotonou.

Cyriaque Edon, directeur général des politiques de développement et natif de Savè comme Amos Elègbè, a également tenu à rendre hommage à un homme qui a marqué l’histoire du Bénin. Pour Edon, Amos Elègbè était un « fils de Savè et du Bénin » dont les actions et principes ont inspiré toute une génération. Il a souligné son rôle majeur dans la Conférence des forces vives de la nation en 1990, où il fut rapporteur général du comité préparatoire. Selon lui, l’héritage de l’ancien ministre perdurera à travers les valeurs de démocratie, de justice sociale et de développement durable qu’il a promues.

Pour rappel, l’ancien président béninois Thomas Boni Yayi, à travers un hommage poignant sur ses réseaux sociaux dès l’annonce de la nouvelle, avait salué l’engagement et les contributions de l’homme d’État. À travers ces hommages, c’est une reconnaissance unanime du rôle essentiel qu’Amos Elègbè a joué dans le développement politique et social du Bénin.