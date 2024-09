L'ayatollah Ali Khamenei

Depuis le début du conflit en Ukraine, les pays occidentaux ont mis en place de nombreuses sanctions économiques contre la Russie, dans l’espoir de limiter sa capacité à poursuivre ses opérations militaires. Toutefois, ces mesures semblent avoir eu un impact modéré sur l’approvisionnement en armement de Moscou. Le Kremlin a su s’adapter en renforçant ses liens avec des partenaires stratégiques, notamment l’Iran et la Corée du Nord. Cette collaboration a permis à ces pays de consolider leurs relations diplomatiques et économiques. Ainsi, la Russie a pu maintenir un flux constant d’armement, illustrant la complexité des dynamiques géopolitiques actuelles et la capacité d’adaptation des États face aux pressions internationales.

Une coopération militaire renforcée

L’Ukraine a récemment mis en lumière l’ampleur de la coopération militaire entre la Russie et l’Iran. Selon des sources ukrainiennes citées par le Times, une livraison de 200 missiles balistiques Fath-360 aurait été effectuée mercredi via la mer Caspienne. Ces missiles tactiques, d’une portée allant jusqu’à 120 kilomètres, pourraient potentiellement atteindre des villes comme Kharkiv et Sumy, ainsi que des positions militaires dans le Donbass et la région du Dniepr. Cette nouvelle a suscité l’inquiétude du ministère ukrainien des Affaires étrangères, qui y voit une intensification significative du soutien iranien à la Russie.

Cette livraison s’inscrirait dans une tendance plus large. Des rapports antérieurs faisaient déjà état de la fourniture par Téhéran d’environ 400 missiles, principalement des Zolfaghar, capables de frapper des cibles jusqu’à 700 kilomètres de distance. De plus, des allégations, bien que démenties par les parties concernées, suggèrent une possible contribution de la Corée du Nord à l’arsenal russe. Ces développements mettent en évidence la solidité des partenariats internationaux de la Russie, lui permettant de maintenir ses capacités opérationnelles malgré les pressions extérieures.

Divergences transatlantiques face au conflit

Les récentes livraisons d’armes à la Russie mettent en lumière les différences d’approche entre les États-Unis et leurs alliés européens quant à la stratégie à adopter face au conflit ukrainien. Depuis le début des hostilités, ces divergences n’ont cessé de se manifester, révélant des perspectives parfois contrastées sur la gestion de la crise.

D’un côté, les États-Unis ont opté pour une approche mesurée, privilégiant un soutien financier et matériel substantiel, tout en veillant à éviter toute action pouvant être perçue comme une escalade directe. Cette posture s’est notamment traduite par une certaine prudence initiale dans la fourniture de certains types d’armements lourds, tels que les chars de combat ou les avions de chasse.

De l’autre, plusieurs pays européens, en particulier la Pologne et les États baltes, ont plaidé pour une aide militaire plus conséquente et rapide. La France et le Royaume-Uni ont également adopté une position plus proactive, n’hésitant pas à livrer des équipements sophistiqués dès les premiers mois du conflit. Ces différences de vue se sont cristallisées autour de la question des missiles à longue portée, que certains pays européens souhaitent fournir à l’Ukraine pour lui permettre d’atteindre des cibles stratégiques en profondeur du territoire russe.

Ces dissensions reflètent des perceptions variées de la situation et des moyens les plus appropriés pour y répondre. Tandis que les États-Unis cherchent à maintenir un équilibre délicat, de nombreux pays européens, géographiquement plus proches du conflit, estiment qu’un soutien plus affirmé à l’Ukraine est nécessaire pour assurer la stabilité à long terme du continent.

Cette diversité de points de vue au sein du camp occidental soulève des questions sur la cohérence et l’efficacité de l’aide apportée à l’Ukraine. Face à une Russie bénéficiant du soutien de ses alliés, comme l’illustre la récente livraison de missiles iraniens, l’Occident ne semble pas tenir la route.