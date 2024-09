Russie: une statue de Nelson Mandela inaugurée

© Sputnik

Ce 9 septembre, Moscou a accueilli un nouvel hommage à Nelson Mandela, figure emblématique de la lutte contre l’apartheid et premier Président noir d’Afrique du Sud. Une statue à son effigie a été dévoilée dans la capitale russe, marquant ainsi un moment significatif dans les relations entre la Russie et le continent africain.

L’événement a rassemblé plusieurs dizaines de personnes, témoignant de l’importance accordée à cette commémoration. Irina Abramova, directrice de l’Institut d’études africaines de l’Académie des sciences de Russie, a souligné la portée symbolique de cette inauguration. Selon elle, ce monument marque le début d’une nouvelle ère dans les relations russo-africaines.

La réalisation de cette statue résulte d’une collaboration entre plusieurs entités russes. La Société historique militaire russe en a été l’initiatrice, bénéficiant du soutien du ministère de la Défense et du gouvernement de Moscou. Cette synergie institutionnelle souligne l’engagement des autorités russes dans ce projet mémoriel.

Au-delà de l’hommage rendu à Nelson Mandela, cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de rapprochement entre la Russie et l’Afrique. Mme Abramova a mis en avant la perception croissante de l’Afrique comme partenaire stratégique pour la Russie. Elle a évoqué des objectifs communs, notamment la création d’un monde « plus libre, plus juste et plus miséricordieux« .

Ce monument commémoratif incarne donc une double symbolique. D’une part, il honore la mémoire d’un leader qui a marqué l’histoire de la lutte contre la ségrégation raciale. D’autre part, il témoigne de la volonté russe de renforcer ses liens avec le continent africain, dans une perspective de coopération et de partage de valeurs.