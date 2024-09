Santé au Maghreb : de l’insuline fabriquée localement bientôt sur le marché

(Mykenzie Johnson - Unsplash)

L’Algérie franchit une étape décisive dans son secteur de la santé en lançant sur le marché la première insuline 100 % algérienne. Cette avancée, orchestrée par le groupe Biocare Biotech, va permettre au pays de réduire considérablement ses dépenses liées à l’importation d’insuline, tout en favorisant une meilleure prise en charge des patients diabétiques.

La nouvelle insuline, dénommée « Bio Mix », sera disponible à partir de la semaine prochaine et distribuée progressivement à travers tout le pays. Selon Abdelkader Amraoui, directeur général de Biocare, cette production marque un tournant majeur pour l’Algérie, qui aspire à atteindre l’autosuffisance dans ce domaine vital. « Bio Mix » sera complétée par « Bio Rapid », une version destinée à ajuster rapidement le taux de glycémie. Ces deux formules seront disponibles sous forme de stylos, facilitant ainsi leur utilisation pour toutes les tranches d’âge, des enfants aux personnes âgées.

Le lancement officiel de l’insuline s’est tenu le 27 septembre lors d’une cérémonie au cours de laquelle Abdelkader Amraoui a souligné l’importance de cette innovation pour le système de santé national. Il a également précisé que la production dépasserait un million de boîtes d’ici la fin de l’année, assurant ainsi une large disponibilité pour les patients.

Au-delà du marché local, le groupe Biocare nourrit des ambitions internationales. L’entreprise prévoit d’exporter l’insuline vers plusieurs pays arabes et africains, notamment l’Arabie saoudite, la Tunisie, l’Irak et la Libye. Le responsable a d’ailleurs affirmé que ces exportations devraient générer des recettes dépassant les 250 millions d’euros d’ici 2025. Ce projet d’exportation s’inscrit dans une vision plus large visant à positionner l’Algérie comme un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique sur le continent africain.

Cette initiative, saluée par les autorités locales, reflète les efforts de l’État algérien pour promouvoir l’industrie nationale et répondre aux besoins croissants en soins de santé. À une époque où les coûts des médicaments et des traitements pour les maladies chroniques, comme le diabète, sont en forte hausse, cette insuline made in Algeria constitue une bouffée d’air pour l’économie nationale, permettant une réduction notable des dépenses en devises.

Le secteur de la santé en Algérie connaît un dynamisme important ces dernières années, avec des investissements croissants dans la recherche, le développement et la production pharmaceutique. Les autorités algériennes voient dans la production de médicaments, comme l’insuline, une opportunité pour renforcer l’indépendance du pays face aux importations coûteuses et pour se positionner comme une plateforme régionale de production et d’exportation de produits pharmaceutiques.

Ce projet s’inscrit dans une vision globale qui vise à diversifier l’économie algérienne en s’appuyant sur des secteurs à forte valeur ajoutée comme la santé, tout en développant des compétences locales et des infrastructures modernes. Avec des initiatives comme celles-ci, l’Algérie affirme son ambition de devenir un acteur clé sur la scène internationale en matière de production pharmaceutique, tout en répondant efficacement aux besoins de sa population.