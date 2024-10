Afrique: comment l’Inde menace les objectifs dans ce domaine

Photo de Ke Vin - Unsplash

Le marché du riz, beaucoup plus concurrentiel que ce qu’il n’y paraît ? En effet, l’Inde a opéré un retour inattendu dans de domaine, au point même de menacer la volonté africaine d‘atteindre l’autosuffisance en la matière. La raison ? L’Inde semble vouloir tirer les prix vers le bas.

En effet, le sous-continent a effectué un retour important sur le marché du riz, en desserrant sa politique commerciale. De fait, les prix ont fortement chuté, car plus d’offres il y a, plus de concurrence il y a également. Résultat, les revendeurs tentent ce qu’ils peuvent pour s’approprier le plus de part de marché, quitte à chambouler le marché avec de nouvelles pratiques commerciales.

L’Inde revient sur le marché mondial du riz

Cette décision indienne intervient après une année exceptionnelle en termes de récolte. De fait, l’Inde a décidé de mettre fin à sa politique de prix plancher, à laquelle s’ajoutait une taxe de 10% sur le riz étuvé. Les autres pays producteurs asiatiques, comme le Vietnam, le Pakistan ou la Thaïlande, ont d’ores et déjà répondu en réduisant, eux aussi, les tarifs appliqués à l’export.

Résultat, les producteurs de riz africains vont devoir s’adapter et faire face à une offre abondante de riz asiatique. Abondante, mais aussi plus attractive. Le riz asiatique arrive dans toute l’Afrique et est beaucoup plus abordable pour des populations qui, elles, doivent faire attention aux dépenses. Le riz local, lui, est plus onéreux, car beaucoup plus rare (à hauteur de deux récoltes par an).

L’Afrique n’en démord pas

Résultat, pour continuer à être vendu et consommé sur l’ensemble du continent, il faut composer avec des structures de stockage et de conservation, cher à mettre en place. Malgré tout, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) n’en démord pas et a annoncé un grand plan d’autosuffisance en matière de céréales, pour la période 2025 – 2030.