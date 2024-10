Afrique du Nord : ce groupe français obtient 2 projets de construction

Photo de Linus Mimietz sur Unsplash

L’Égypte continue de renforcer ses ambitions dans le secteur des infrastructures de transport, un pilier clé pour soutenir son développement économique et répondre aux besoins croissants de sa population. Le Caire mise sur des partenaires internationaux de qualité pour mener à bien ses projets de modernisation et d’extension. Parmi ces partenaires, le groupe français NGE (Nouvelles Générations d’Entrepreneurs) joue un rôle de plus en plus important dans la transformation du réseau ferroviaire égyptien.

Récemment, NGE a annoncé la signature de deux nouveaux contrats en Égypte, confirmant ainsi son engagement et son expertise sur des projets d’envergure. Le premier concerne la modernisation d’une section de voies ferrées sur la ligne Le Caire-Beni Suef. Les travaux couvriront la rénovation complète de 112 kilomètres de rails, incluant le remplacement du ballast, des traverses, des rails ainsi que de 357 appareils de voies. Ce projet est crucial pour améliorer la sécurité, la performance et la capacité du réseau ferroviaire, un élément stratégique pour le transport des passagers et du fret entre deux grandes villes du pays.

Le second contrat, quant à lui, porte sur l’extension de la ligne interurbaine LRT (Light Rail Transit) 10 Ramadan jusqu’à Al Masa. Cette nouvelle phase du projet vise à interconnecter le LRT avec la future ligne à grande vitesse reliant Ain Sokhna à Marsa-Matrouh, un axe clé pour le transport rapide dans le pays. Les phases 1 et 2 de cette ligne LRT ont déjà été réalisées par l’entreprise égyptienne Orascom, qui collabore étroitement avec NGE sur d’autres projets majeurs.

Ces nouvelles initiatives s’inscrivent dans la continuité des efforts du gouvernement égyptien pour moderniser ses infrastructures ferroviaires. En 2023, NGE avait déjà remporté un contrat pour la construction de 330 kilomètres de ligne à grande vitesse à double voie. Ce projet, une fois achevé, devrait renforcer le réseau de transport rapide du pays, tout en offrant des solutions plus efficaces pour les passagers et le fret.

L’objectif des autorités égyptiennes est de transformer le système ferroviaire national, considéré comme l’un des plus anciens d’Afrique et du Moyen-Orient, afin qu’il soit à la hauteur des standards internationaux. Ces travaux de modernisation et d’extension des lignes ferroviaires s’intègrent dans un vaste programme de réformes visant à réduire les temps de trajet, améliorer la sécurité, et stimuler le développement économique à travers des infrastructures plus performantes.

Avec le soutien d’acteurs internationaux comme NGE et Orascom, l’Égypte est bien positionnée pour réaliser ses ambitions. La collaboration avec ces entreprises étrangères démontre la volonté du pays de s’entourer de partenaires solides capables de livrer des projets complexes et stratégiques pour l’avenir de ses infrastructures. Ces chantiers transformeront non seulement le secteur des transports en Égypte, mais contribueront également à dynamiser son économie en facilitant la mobilité des biens et des personnes à travers le territoire.