Armement : ce drone russe rivalise avec les modèles les plus performants

La Russie, engagée dans une guerre qui dure depuis quelques années déjà en Ukraine, continue d’investir massivement dans le développement de ses technologies militaires. L’un de ses drones semble d’ailleurs remporter tous les suffrages. Un drone aux capacités technologiques impressionnantes.

Baptisé Orion-E, ce drone disposerait de capacités exceptionnelles, se rapprochant même de celles des drones américains, comme le MQ-1 Predator. Celui-ci est en mesure de voler jusqu’à 7 500 mètres d’altitude environ, pour une vitesse maximale de 200 km/h, le tout en transportant une charge utile, lourde de 250 kilos. Enfin, ce drone dispose d’une autonomie globale de 24 heures et d’une portée maximale de 250 kilomètres.

Un drone russe qui surprend

Cette portée peut toutefois être agrandie, à condition d’utiliser des relais satellites pour contrôler le drone et donc, lui permettre d’avancer. Outre ses capacités techniques impressionnantes, ce drone dispose d’une multitude de fonctionnalités, qui font de lui un drone multi-terrain – multi-tâches, qui peut répondre aux besoins de bon nombre de missions différentes.

Ce drone n’est toutefois pas une nouveauté. En effet, il est développé depuis 2016 et ses premières versions ont été utilisées en Syrie, en 2020. Depuis, il a été déployé en Ukraine, à l’occasion de missions que l’État-major russe qualifie de grands succès. Cela démontre à quel point ce type d’engin est devenu essentiel dans les combats actuels, pour frapper l’ennemi.

Un drone qui rencontre un succès à l’export

Un drone que la Russie commence également à exporter auprès de certains de ses partenaires. Des options de personnalisations sont d’ailleurs proposées aux pays souhaitant se positionner, pour répondre toujours plus à leurs besoins. Un outil technologique recherché, demandé, qui permet à Moscou d’assurer sa pleine et totale souveraineté en matière de production de drones et plus globalement, de défense.