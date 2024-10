Armement: la France dévoile un drone qui peut tout changer

Armée française (Photo Frédéric Pétry/Hans Lucas via AFP)

Les drones ont révolutionné l’art de la guerre moderne, transformant radicalement les stratégies militaires et redéfinissant les règles d’engagement sur les champs de bataille contemporains. Depuis leur introduction, ces engins volants sans pilote ont permis aux forces armées de mener des opérations de reconnaissance, de surveillance et même des frappes ciblées avec une précision sans précédent, tout en minimisant les risques pour les soldats. La guerre entre la Russie et l’Ukraine a mis en lumière l’importance cruciale de ces technologies, avec une utilisation massive de drones qui a changé la donne sur le terrain. Cependant, cette prolifération a également entraîné le développement de contre-mesures sophistiquées, notamment des systèmes de brouillage, poussant les industriels de la défense à innover pour maintenir l’avantage tactique offert par ces appareils.

L’intelligence artificielle au service de l’autonomie

Dans cette course à l’innovation, la France vient de franchir une étape décisive. Le groupe Thales a présenté sa dernière avancée technologique baptisée Swarm Master, un système qui marie l’intelligence artificielle aux drones de combat. Cette innovation marque une rupture avec les drones actuels, qui nécessitent un pilotage constant. Désormais, un seul opérateur peut superviser un essaim entier de drones capables de prendre des décisions de manière autonome.

La démonstration effectuée par Thales a mis en scène plusieurs scénarios impressionnants. Des mini-drones Parrot ont décollé sur ordre pour inspecter une zone boisée, détectant des mines et proposant instantanément des itinéraires alternatifs aux troupes au sol. D’autres modèles, plus imposants, ont surveillé un périmètre défini, repérant des véhicules suspects et fournissant des informations cruciales à l’opérateur. La technologie permet même à ces drones de faire appel à leurs « collègues« , notamment des drones suicides, pour neutraliser des menaces identifiées.

Une révolution tactique et éthique

L’intégration de l’IA dans ces essaims de drones promet de bouleverser les tactiques militaires. Le général Bernard Barrera, conseiller défense terre chez Thales, souligne les avantages stratégiques de cette technologie. Elle offre un temps d’avance sur l’adversaire en accélérant les missions de reconnaissance et permet de créer un « effet de saturation » par des attaques simultanées et variées, semant la confusion dans les rangs ennemis.

Toutefois, cette autonomie accrue soulève des questions éthiques. Thales insiste sur le fait qu’un humain reste dans la boucle de décision, notamment pour autoriser toute action offensive. Cette précaution vise à maintenir un contrôle humain sur l’usage de la force létale, un point crucial dans le débat sur l’éthique des armes autonomes.

L’adaptation aux défis du combat moderne

Face à l’évolution rapide des menaces, notamment le perfectionnement des systèmes de brouillage, les Swarm Master de Thales intègrent des capacités de résistance aux interférences. Ces drones peuvent collecter et transmettre des données même dans des environnements hostiles aux communications, assurant ainsi la continuité des opérations.

L’armée française expérimente déjà ces technologies, consciente de la nécessité de s’adapter aux exigences du combat moderne. Cette évolution témoigne d’une volonté de maintenir un avantage technologique dans un contexte géopolitique incertain, où la maîtrise de l’information et la réactivité sur le champ de bataille sont devenues des atouts majeurs.

La démonstration de Thales marque ainsi une étape importante dans l’évolution des systèmes de défense. En combinant l’intelligence artificielle, l’autonomie des drones et la supervision humaine, cette technologie française pourrait redéfinir les stratégies militaires des années à venir, tout en soulevant des débats essentiels sur l’éthique de la guerre moderne.