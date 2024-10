Armement: les USA développent une technologie unique

Chasseur américain Photo d'illustration -Pixabay

À quoi ressembleront les conflits du futur ? Alors que les drones sont de plus en plus utilisés, notamment en Ukraine, voilà que les États-Unis ont annoncé travailler sur une toute nouvelle technologie et celle-ci a de quoi surprendre. En effet, l’armée penche actuellement sur un casque révolutionnaire, qui pourrait permettre aux pilotes de pouvoir diriger leur avion par leur simple pensée.

Mais ce n’est pas tout, puisque les pilotes engagés pourraient également tirer, de la même manière. Une technologie qui repose en fait sur un ordinateur ultra-puissant, qui pourrait révolutionner les communications cerveau-machine et, pourquoi pas par la suite, cerveau-cerveau. Le plus incroyable dans cette affaire ? Pas besoin d’opération chirurgicale pour connecter quoi que ce soit.

L’armée américaine travaille sur un nouveau projet

En effet, les pilotes concernés n’auront qu’une seule chose à faire, à savoir porter leur casque qui grâce à son interface, serait alors en mesure d’interpréter les ondes cérébrales émises au moment d’effectuer une pensée. De fait, le pilote de chasse pourra piloter son avion, l’envoyer à gauche, à droite, communiquer, voire utiliser des armes si celles-ci sont “connectées”.

Ce projet, baptisé N3 («Next-Generation Non-surgical Neurotechnology») est en cours depuis 2018, mais le gouvernement américain reste très évasif à son sujet. L’idée à travers celui-ci est de développer des technologies non invasives, pour permettre de développer de nouvelles façons de travailler chez les forces armées, pour être plus efficaces, notamment dans un contexte des plus tendus.

Pas d’implants de prévu pour les militaires

Pas question cependant d’utiliser des implants (type Neuralink). En effet, l’armée ne souhaite pas complexifier un projet déjà dur à mener. En outre, cela impliquerait des militaires qu’ils soient d’accord pour procéder à de tels changements physiologiques, ce qui n’est pas une certitude. Enfin, un implant peut potentiellement rencontrer des problèmes en situation de vol, induisant une mise en danger.