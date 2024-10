Armement : voici l’arsenal de missiles dont dispose l’Iran

Tir d'un missile (Image d'illustration)

Les tensions entre l’Iran et Israël ont atteint un point critique ces derniers jours, culminant avec une frappe massive de missiles iraniens sans précédent. Cette escalade fait suite à l’assassinat de deux figures majeures du conflit au Moyen-Orient : Ismail Haniyeh, leader du Hamas, et Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah libanais. Ces événements ont poussé Téhéran à déployer une partie de son arsenal balistique, incluant des missiles hypersoniques, démontrant ainsi sa capacité de projection de force et sa détermination à riposter contre ce qu’elle perçoit comme des provocations israéliennes. Cette démonstration de puissance soulève de nombreuses questions sur les capacités réelles de l’Iran en matière de missiles et sur l’équilibre des forces dans la région.

Un arsenal diversifié et en constante évolution

L’Iran possède un arsenal de missiles impressionnant par sa diversité et son étendue. Selon les estimations de l’US Air Force, le pays disposerait de plus de 3000 missiles balistiques, auxquels s’ajoutent de nombreux missiles de croisière. Cette variété permet à Téhéran de disposer d’options stratégiques multiples, allant de frappes à courte portée jusqu’à des capacités de projection à longue distance.

Le Shahab-3 peut transporter une charge utile allant de 760 à 1200 kilogrammes et être lancé depuis des plateformes mobiles ou des silos fixes. Les versions les plus récentes, comme le Ghadr et l’Emad, ont considérablement amélioré leur précision, pouvant atteindre leur cible avec une marge d’erreur d’environ 300 mètres.

L’avènement des missiles hypersoniques

La récente utilisation présumée du missile Fattah-1 lors des frappes contre Israël marque une nouvelle étape dans les capacités balistiques iraniennes. Décrit comme « hypersonique » par les médias iraniens, ce missile serait capable de se déplacer à une vitesse cinq fois supérieure à celle du son, soit environ 6100 kilomètres par heure. Cette technologie, si elle est avérée, pourrait rendre les systèmes de défense antimissile actuels largement obsolètes.

Le Fattah-1 serait doté d’un véhicule de rentrée manœuvrable, lui permettant d’effectuer des ajustements en phase terminale pour éviter les défenses adverses. Bien que ces affirmations soient accueillies avec scepticisme par certains experts, elles témoignent néanmoins des ambitions iraniennes en matière de développement militaire. Trevor Ball, ancien technicien en explosifs pour l’armée américaine, souligne cependant le risque pris par l’Iran en utilisant potentiellement une arme aussi nouvelle et peu testée dans un contexte de conflit réel.

Les défis pour la défense régionale

Face à cette menace croissante, Israël et ses alliés dans la région ont dû adapter leurs systèmes de défense. Le déploiement de batteries antimissiles comme le Iron Dome, le Arrow et le Patriot témoigne de l’importance accordée à la protection contre les frappes balistiques. Toutefois, l’introduction de missiles hypersoniques ou à trajectoire modifiable en phase terminale pose de nouveaux défis technologiques.

La course aux armements qui se joue actuellement au Moyen-Orient risque d’avoir des répercussions bien au-delà de la région. La prolifération de technologies de missiles avancées pourrait inciter d’autres pays à développer leurs propres capacités offensives et défensives, alimentant ainsi une spirale d’insécurité. Dans ce contexte, la communauté internationale se trouve face à un dilemme : comment maintenir la stabilité régionale tout en évitant une escalade qui pourrait mener à un conflit ouvert aux conséquences imprévisibles ?