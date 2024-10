Assemblée nationale du Bénin : Vlavonou lance les travaux de la 2ème session ordinaire de l’année

Président Vlavonou. Photo : Assemblée Nationale / Benoit KOFFI

Les députés béninois ont de nouveau retrouvé le chemin de l’hémicycle depuis ce jeudi 24 octobre 2024. C’est dans le cadre de la 2ème session ordinaire de l’année en cours qui est aussi la session budgétaire. Au total 12 projets et 4 propositions de lois seront examinés au cours de cette session dont les travaux démarrent par l’analyse du rapport d’activité du président de l’assemblée nationale.

Comme le prescrivent les articles 87 de la constitution et 4 du règlement intérieur de l’assemblée nationale, Le président Louis Gbèhounou Vlavonou a ouvert ce jeudi 24 octobre 2024 la deuxième session ordinaire de l’année 2024. Les 109 élus du peuple sont appelés au cours des différentes plénières à examiner le projet de budget général de l’État exercice 2025. Autre points inscrits à l’ordre du jour de cette session qui, comme à l’accoutumée, démarrera ses travaux proprement dits par la présentation du rapport d’activités du président de l’assemblée nationale, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024, est l’examen et le vote de douze projets de lois ainsi que de quatre propositions de lois.

A l’ouverture des travaux, devant les 81 députés présents, les présidents d’institutions, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations internationales, le préfet de l’Ouémé, le maire de Porto-Novo, les sages et notables ainsi que les têtes couronnées, le Président Vlavonou a salué la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires des attaques terroristes et exprimer sa sincère compassion aux familles endeuillées. Le Président de l’assemblée nationale a également salué la bravoure et le patriotisme des agents des forces de défense et sécurité engagés dans cette guerre absurde, qui risquent quotidiennement leurs vies pour sauver la patrie et lui permettre de poursuivre sa marche vers le développement en toute quiétude.

Sur le principal objet de cette session, Louis Vlavonou rapporte que le gouvernement a transmis à l’assemblée nationale, le projet de loi de finances en se conformant aux dispositions de la loi organique n° 2013-14, du 27 septembre 2013, relative aux lois de finances et aux recommandations de la représentation nationale issues du débat d’orientation budgétaire tenu le vendredi 28 juin 2024. Dans le document de projet, l’exécutif a précisé avoir pris en compte les doléances des populations recueillies à la faveur des récentes tournées de reddition de comptes et qui complètent celles des organisations de la société civile exprimées en marge du débat d’orientation budgétaire.

Le projet de budget de l’Etat exercice 2025 soumis à l’appréciation des députés s’établit à plus de 3500 milliards de Fcfa. Ce qui fait constater une hausse de 11 % par rapport à 2024, et postule une croissance de 6,8 %, en lien avec les performances attendues dans le secteur agricole et l’expansion du tissu industriel, le secteur portuaire et le tourisme. Par ailleurs, rapporte le président de l’assemblée nationale, le gouvernement a fait le choix de ne pas créer de nouveaux impôts ni d’augmenter le taux de ceux qui existent déjà. La part du budget consacrée aux dépenses à sensibilité sociale est estimée à 41,5 % soit plus de 1000 milliards de Fcfa selon le discours d’ouverture du président Louis Vlavonou.