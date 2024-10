Aviation en Afrique : Dangote va révolutionner le secteur

Dangote à sa raffinerie (Photo DR)

Avec le démarrage imminent de la production de carburant Jet A1 dans la raffinerie de Dangote, le secteur aérien nigérian pourrait connaître une révolution tant attendue. Cette infrastructure de classe mondiale, développée par le milliardaire nigérian, marque un tournant majeur pour l’approvisionnement en carburant des compagnies aériennes locales et promet des retombées bénéfiques pour les voyageurs et l’économie nigériane.

Malgré ses vastes réserves pétrolières, le Nigeria fait face à un paradoxe frappant : une dépendance quasi-totale aux importations de carburant d’aviation, provenant en majorité d’acteurs internationaux comme TotalEnergies, Shell et ExxonMobil. Cette dépendance expose le pays à des défis logistiques coûteux, des fluctuations imprévisibles des prix mondiaux, ainsi que des pénuries de carburant qui ont fréquemment perturbé les vols intérieurs et internationaux. Ce sont ces obstacles que la raffinerie de Dangote entend surmonter en établissant une capacité de production locale.

Avec une capacité de production de 4 millions de tonnes de carburant d’aviation par an, la nouvelle raffinerie a pour objectif non seulement de satisfaire la demande intérieure nigériane, mais aussi d’exporter des excédents vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. En produisant du Jet A1 sur place, les compagnies aériennes nigérianes devraient pouvoir réduire considérablement leurs dépenses d’exploitation, le carburant représentant jusqu’à 40 % de leurs coûts totaux. Cette diminution pourrait, selon Festus Keyamo, ministre de l’Aviation, se traduire par une baisse des tarifs des billets d’avion, rendant les voyages aériens plus accessibles pour les Nigérians.

Pour United Nigeria Airlines, cette amélioration pourrait également ouvrir la voie à une croissance plus dynamique, en permettant aux compagnies d’agrandir leur flotte et de diversifier leur réseau, jusqu’ici limités par des coûts d’exploitation élevés. Le développement de cette infrastructure de raffinage de haute capacité est également un levier stratégique pour l’économie nigériane.

Actuellement, l’importation de carburant d’aviation coûte au pays des milliards de dollars chaque année. Des études ont révélé que, rien qu’en 2022, le Nigeria a dépensé 192 milliards de dollars en carburant pour le secteur aérien. En produisant localement, le Nigeria pourrait réduire significativement cette facture, tout en offrant une source de revenus importante par le biais des exportations régionales.

Au-delà des frontières nigérianes, la production de Jet A1 à grande échelle par la raffinerie de Dangote est perçue comme une solution potentielle aux défis du carburant aérien dans toute l’Afrique de l’Ouest. En cas de succès, cette initiative pourrait stabiliser l’approvisionnement en carburant d’aviation dans la région, réduire les coûts et atténuer l’impact des pénuries, permettant ainsi aux compagnies aériennes africaines de devenir plus compétitives sur le marché international.

En mettant fin à la dépendance vis-à-vis des importations et en optimisant les coûts d’exploitation, la raffinerie de Dangote ouvre une nouvelle ère pour l’aviation nigériane et africaine, promettant un avenir où les voyages aériens seront plus abordables, accessibles et résilients face aux crises mondiales.