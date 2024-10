Bénin : 3 prisonniers jugés pour avoir filé des informations à l’activiste Sossoukpe

Trois détenus de la prison civile d’Akpro Missrété ont comparu devant la CRIET, accusés d’avoir fourni des informations à Comlan Hugues Sossoukpe. L’activiste, qui a quitté le Bénin, après des accusations de troubles à l’ordre public, utilise sa page Facebook pour faire régulièrement des dénonciations. En septembre 2023, il a révélé les mauvaises conditions sanitaires de la prison, notamment les « odeurs insoutenables des latrines ». Il avait aussi alerté sur l’état de santé critique de feu Radji Latif, détenu jusqu’à son décès.

Devant la Criet, les prévenus sont poursuivis pour complicité de « harcèlement par communication électronique » et « publication de fausses nouvelles ». Accusés d’avoir transmis des informations sur les conditions de détention à l’activiste Comlan Hugues Sossoukpe, les prévenus ont nié les faits, affirmant vouloir dénoncer des dysfonctionnements, tels que les mauvaises conditions sanitaires et la santé déclinante de feu Radji Latif. Ils ont notamment fait savoir que cette option a été faite à cause de silence du régisseurs face aux problèmes de la prison. Pour l’heure, ils devront attendre le 4 novembre prochain pour connaitre les réquisitions du procureur et les plaidoiries.