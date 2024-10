Bénin : L’Anatt détruira bientôt les plaques d’immatriculation non retirées

Photo : DR

L’Agence nationale des transports terrestres (Anatt) exhorte ses usagers à retirer leurs titres d’immatriculation avant la date limite du 31 octobre 2024. Le directeur général, Richard Dada, a précisé que les titres non réclamés seront détruits conformément à la réglementation en vigueur. Les usagers sont invités à vérifier leurs dossiers et à prendre rendez-vous en ligne via le site de l’Anatt pour éviter toute perte.

Notons que, ce n’est pas le premier appel que lancent les autorités de cette structure exerçant dans le domaine des Transports au Bénin. A la faveur d’une sortie médiatique qu’il a effectuée le 15 juillet dernier, le Directeur Général de l’Agence Nationale des Transports Terrestres du Bénin (ANaTT), Richard Dada avait déjà abordé la situation des personnes qui n’avaient pas retiré leurs plaques d’immatriculation.

Les 90 jours expirent le 31 octobre

Il note particulièrement que les dispositions ont été prises dans le but de faciliter aux usagers l’obtention de leurs plaques. En plus de toutes les mesures prises pour faciliter l’accès des usagers à ce service, il a été annoncé lors de cette sortie médiatique que, les plaques qui ont été confectionnées et qui n’ont pas été retirées seront purement et simplement détruites. Le délai retenu par les responsables de la structure est trois mois. Ainsi, le décompte avait commencé depuis le mois d’août.