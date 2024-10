Bénin: Me Jacques Migan chez Edouard Loko, ce qu’ils se sont dit

Me Jacques Migan. Photo : DR

Le vendredi 11 octobre 2024, Edouard Loko, président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), a accueilli une délégation du Haut-commissariat à la prévention de la corruption, conduite par Me Jacques Migan, pour une rencontre qui s’est focalisée sur la situation des professionnels des médias au Bénin. Lors de cet échange, les discussions ont porté sur les défis auxquels sont confrontés ces acteurs, notamment les conditions précaires dans lesquelles ils travaillent.

La délégation du Haut-commissariat a mis en lumière les risques que posent ces conditions pour l’intégrité et l’éthique au sein du secteur médiatique. Me Jacques Migan a fait remarquer que la pauvreté des conditions de vie pourrait pousser certains professionnels à des pratiques déviantes, la corruption étant un enjeu particulièrement préoccupant dans ce contexte.

Il a insisté sur l’importance d’améliorer ces conditions afin de préserver la dignité des travailleurs et de créer un environnement propice à l’éthique professionnelle. Le Haut-commissariat a ainsi exprimé sa volonté de soutenir la Haac dans ses efforts pour s’assurer que les organes de presse respectent leurs obligations vis-à-vis de leurs employés, qu’il s’agisse des journalistes ou des techniciens.

Au-delà des difficultés économiques, cette rencontre a mis en avant la nécessité d’une collaboration plus étroite entre les institutions pour renforcer l’intégrité du secteur médiatique. La dignité des acteurs des médias, selon Me Migan, joue un rôle central dans la prévention de la corruption. Il a d’ailleurs souligné que sans des conditions de travail adéquates, l’éthique tend à se diluer, ouvrant la voie à des comportements répréhensibles. Une action concertée entre la Haac et le Haut-commissariat est donc envisagée pour établir un cadre professionnel où les travailleurs des médias pourront exercer leur métier dans des conditions décentes