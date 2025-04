Afrique : un ex-président souhaite investir 700 millions $ dans divers secteurs

Photo de James Baltz sur Unsplash

Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, poursuit son virage entrepreneurial avec un projet d’envergure au Cameroun. Annoncé au port autonome de Kribi, il s’apprête à lancer son consortium Obasanjo Agro-Allied Business Ltd (OABL), une initiative stratégique axée sur le commerce transfrontalier entre le Nigeria et le Cameroun.

Selon l’Agence Ecofin, l’ex-chef d’État nigérian va injecter 700 millions de dollars dans plusieurs secteurs clés tels que l’agriculture, le transport maritime, l’hôtellerie et l’industrie pétrolière. Parmi les investissements les plus notables figure l’extension de son exploitation agricole sur 610 hectares de terres camerounaises. Il prévoit d’y cultiver du soja et du maïs, destinés à nourrir son cheptel et à renforcer la production agro-industrielle locale.

Ce projet traduit une ambition claire : faire de la région un hub économique entre le Cameroun et le Nigeria, deux géants économiques d’Afrique de l’Ouest et du Centre. En misant sur l’agriculture et le commerce transfrontalier, Obasanjo entend non seulement capitaliser sur l’essor des échanges entre les deux pays, mais aussi stimuler la création d’emplois et renforcer l’intégration régionale.

Depuis son retrait de la vie politique, Olusegun Obasanjo s’est imposé comme un acteur influent du monde des affaires dans son pays. Son engagement au Cameroun confirme l’attractivité économique croissante du pays, notamment dans le domaine agricole et portuaire. Avec le développement du port en eau profonde de Kribi, cette initiative pourrait booster les flux commerciaux et renforcer les infrastructures logistiques entre les deux nations.

En misant sur des secteurs clés et en renforçant les liens entre le Cameroun et le Nigeria, Olusegun Obasanjo réaffirme son rôle de bâtisseur économique sur le continent africain, bien au-delà de son héritage politique.