Camp régional FIBA : une jeune athlète représente le Bénin

La Fédération internationale de basketball (Fiba) organise en 2024 un camp régional dédié aux jeunes filles à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Baptisé Fiba regional youth camp girls, cet événement rassemblera des talents issus de 22 pays africains, dont le Bénin, qui sera représenté par Okpeyemi Honorine Laourou.

Ce camp, qui se déroulera du 21 au 24 octobre 2024 au Palais des Sports de Treichville, intervient juste après le camp régional réservé aux garçons, qui s’est tenu à Douala du 14 au 17 octobre 2024. Plus de 200 athlètes et encadreurs sont attendus pour cette rencontre qui vise à promouvoir le basket féminin et, plus largement, l’égalité des genres.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme de développement de la Fiba en Afrique, avec pour objectif de rehausser le niveau du basketball sur le continent. Les participantes auront l’opportunité de perfectionner leurs compétences en bénéficiant de l’encadrement d’experts de la Fiba et de la Nba, tout en échangeant avec d’autres joueuses prometteuses de leur génération.

Sélectionnée pour ses talents exceptionnels et son leadership, Okpeyemi Honorine Laourou représentera fièrement le Bénin. Ce camp d’élite représente une occasion unique de progresser dans un environnement hautement compétitif et stimulant. Le Fiba regional youth camp g.irls 2024 promet d’être un moment clé pour la promotion du basket féminin en Afrique, offrant aux jeunes joueuses une plateforme pour briller et se développer.