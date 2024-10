Côte d’Ivoire : les inondations menacent la production de cacao

Photo d'illustration

De nombreux producteurs de cacao de certaines régions en Côte d’Ivoire risquent de ne pas jouir des fruits de leurs efforts. Et pour cause, les pluies incessantes de ce mois d’octobre ont engendré plusieurs inondations dans des régions.

Certaines régions de la Côte d’Ivoire font face aux inondations qui sont montées d’un cran à cause des pluies de ce mois d’octobre. Cette situation fait souffrir plusieurs producteurs de cacao de la région de la Nawa, dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire. Les paysans ont assisté impuissant à la destruction de leur culture. Les inondations ont touché 482 ménages de producteurs de café-cacao, principalement des sous-préfectures de Grand Zattry, Buyo, Dapeoua et Soubré, qui est la deuxième plus grande région productrice de cacao en Côte d’Ivoire. Le Préfet de la région de la Nawa et du département de Soubré Kouamé Bi Kalou Clément a donc activé le plan d’organisation des secours (ORSEC) et a lancé une opération de solidarité pour soutenir les victimes. Pour le moment, aucun communiqué officiel n’est encore sorti pour parler de l’estimation des superficies touchées. Les victimes ne peuvent pas reprendre leurs activités avant le 30 novembre 2024.

Le Plan ORSEC est l’ensemble des procédures d’actions engagées selon l’ampleur des catastrophes. Il est mis en œuvre et supervisé au niveau national par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au niveau départemental par le préfet. La campagne de commercialisation du cacao 2024-2025 a été ouverte le 1ᵉʳ octobre 2024 fixant le prix du kilo à 1800f CFA.