Déviances dans les universités publiques du Bénin : message de la ministre de l’Enseignement Supérieur 

Eléonore Yayi

Le mardi 8 octobre 2024, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a déploré, à travers un communiqué, certaines déviances relatives à la rédaction et à la soutenance des rapports de stage, de mémoire au de thèse dans les universités publiques du Bénin.

‹‹ Il m’est revenu que certaines pratiques portant atteinte à l’éthique et à la déontologie ont cours dans les universités publiques du Bénin ››, peut-on lire dans ce communiqué adressé aux recteurs de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) de Parakou (Up), de l’Una et de l’Unstim. Ces pratiques sont, entre autres le recours par des étudiants à des rédacteurs professionnels de mémoires et de thèses ; l’implication dans des jurys de soutenance, de personnes n’ayant pas le profil approprié au regard du thème des travaux de recherche ; le démarchage d’étudiants en fin de cycle par des enseignants souhaitant remplir rapidement les conditions pour l’inscription sur une liste d’aptitude ; le plagiat et le recours inconsidéré à l’intelligence artificielle. Sans oublier l’attribution de notes de soutenance déterminées de manière à favoriser les étudiants dont les moyennes d’admissibilité sont fables.

D’après le ministère en charge de l’enseignement supérieur, ces déviances présentent plusieurs inconvénients, notamment, l’impossibilité de garantir le degré réel de compétence de certaines personnes obtenant un diplôme, l’instauration d’une concurrence déloyale, la décrédibilisation du système universitaire national et de ses acteurs, le développement de formes de corruptions ou de vénalité. ‹‹ Je vous saurais gré de faire les investigations nécessaires et de prendre les dispositions utiles pour faire cesser sans délais, ces pratiques qui n’honorent pas notre système éducatif ››, a conclu ce communiqué dédié au recteur l’Uac, au recteur de l’Up, au recteur de l’Una et au recteur de l’Unstim.