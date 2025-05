Guerre commerciale : enfin l’apaisement entre les USA et la Chine

(Michele Spatari - Getty Images)

Les États-Unis, dans une tentative de réduire leur déficit commercial et de sanctionner des pratiques économiques qu’ils considéraient comme déloyales, ont instauré des droits de douane allant jusqu’à 145 % sur certains produits chinois. En réponse, la Chine a réagi avec une vigueur similaire, appliquant des tarifs jusqu’à 125 % sur les biens américains. Ces hausses tarifaires ont affecté des milliards de dollars de marchandises échangées entre les deux puissances économiques mondiales, perturbant les marchés mondiaux et frappant durement les secteurs dépendants de ces échanges, comme l’automobile, la technologie et l’agriculture. La tension a culminé avec des menaces de représailles continues, mettant en péril la stabilité des relations commerciales mondiales.

Le geste d’ouverture inattendu

Ce lundi, un communiqué des deux nations a surpris le monde entier en annonçant un premier geste d’apaisement. En effet, les États-Unis et la Chine ont décidé de suspendre certains des droits de douane récemment instaurés. Les États-Unis ont réduit leurs taxes à 30 %, tandis que la Chine a abaissé les siennes à 10 %. Cette décision, qui devrait entrer en vigueur d’ici le 14 mai, représente un tournant important dans cette guerre commerciale. Ce geste est perçu comme un début de désescalade et ouvre la voie à des discussions plus approfondies sur la relance des échanges commerciaux. Les deux pays ont aussi convenu de créer un « mécanisme » destiné à poursuivre les négociations économiques, dirigé par des personnalités influentes : He Lifeng, vice-Premier ministre chinois, et Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain.

Les retombées immédiates et les perspectives futures

La réaction immédiate sur les marchés a été positive. En Europe, les indices boursiers ont enregistré de fortes hausses, et les prix du pétrole ont progressé de plus de 2 %. Cet accord a été perçu comme un signal rassurant pour les entreprises et les investisseurs, mais il reste encore de nombreuses incertitudes. Bien que cet apaisement soit un pas dans la bonne direction, les questions sous-jacentes, telles que la protection de la propriété intellectuelle, les subventions gouvernementales et les pratiques commerciales déloyales, continuent de peser sur les négociations futures. L’accord actuel n’est qu’une étape, et le chemin reste semé d’embûches.

Les États-Unis et la Chine semblent comprendre l’importance de maintenir une relation commerciale stable, non seulement pour leurs économies respectives mais aussi pour l’équilibre économique mondial. Si cette détente représente un signal positif, elle ne garantit pas une solution définitive à la guerre commerciale. Le vrai test viendra avec la capacité des deux parties à mettre en œuvre des accords à long terme qui seront bénéfiques et équitables pour chacun.

Vers un avenir incertain mais prometteur

L’annonce de cette suspension partielle des droits de douane marque un tournant dans l’histoire des relations commerciales entre les deux géants économiques. Néanmoins, les défis restent nombreux. Cette première étape pourrait ouvrir la voie à des négociations plus profondes, et potentiellement à une réévaluation des règles commerciales internationales. Les observateurs sont maintenant attentifs à l’évolution des discussions entre les deux pays, espérant que ces négociations déboucheront sur des solutions durables, qui pourraient changer la dynamique des relations commerciales mondiales et offrir un modèle pour d’autres nations. Toutefois, seule la volonté des deux parties à maintenir un dialogue constructif et à résoudre leurs différends permettra de garantir un avenir commercial plus harmonieux.