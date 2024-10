Diddy: mauvaise nouvelle pour le rappeur après une requête

Diddy (DR)

L’arrestation de Sean “Diddy” Combs, continue de faire parler les médias du monde entier. La star du rap américain est effectivement pointée du doigt de toutes parts, pour son attitude controversée, lui, qui est officiellement accusé de trafic sexuel, de rackets ou encore de proxénétisme, même s’il est, pour l’heure, toujours considéré comme innocent.

Malgré tout, les médias et les réseaux sociaux ne cessent de partager ou re-partager les nombreuses informations obtenues à son sujet. Une situation qui semble irriter au plus haut point le rappeur déchu et son entourage. De fait, les avocats de l’artiste ont déposé une requête, demandant à ce que les informations les plus importantes ne soient pas divulguées à la presse.

La demande déposée par Diddy, refusée

Dans les faits, l’équipe du rappeur américain accusait des agents fédéraux d’avoir volontairement transmis des images d’archives à la presse. Dans ces images, nous pouvions voir Diddy battre violemment son ex-compagne, la chanteuse Cassie. Les images avaient alors fait le tour du monde, suscitant l’émoi et l’incompréhension avant que la colère ne prenne le dessus.

Une requête qu’un juge de l’État de New York a tout simplement refusée. En effet, Arun Subramanian, s’est prononcé en défaveur de cette demande, affirmant qu’en l’état, la Cour ne pouvait se positionner puisqu’il n’existait absolument aucune preuve pouvant étayer cette affirmation. Les fédéraux ont d’ailleurs assuré qu’ils ne disposaient même pas de l’enregistrement avant que la chaîne de télévision CNN ne la diffuse.

Un procès très attendu

Arrêté courant septembre (le 16 septembre 2024, pour être précis), le rappeur américain P. Diddy sera jugé à partir du 5 mai 2025. Il restera en prison d’ici à ce que le procès débute, sa demande de libération sous caution ayant été rejetée à plusieurs reprises. Dans le cas où il serait reconnu coupable, Sean Combs risque plusieurs années de prison ainsi qu’une très forte amende.