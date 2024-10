Education : Le Bénin honoré à la conférence des ministres de l’ICESCO

Salimane Karimou (Photo Présidence)

La Conférence des Ministres de l’éducation, organisée par l’ICESCO s’est tenue les 2 et 3 octobre 2024 à Mascate en Sultanat d’Oman. Il s’agit d’une rencontre très capitale pour le système éducatif des pays membres de l’ICESCO dont les représentants sont venus du monde entier.

A l’issue des travaux, le Bénin, au regard de son statut reconnu comme l’un des meilleurs collaborateurs de l’ICESCO, a été désigné pour assurer la vice-présidence à la Conférence des Ministres en charge de l’éducation. À cette occasion, le Ministre Salimane KARIMOU a rappelé l’importance de l’éducation non seulement dans l’amélioration de la santé et des moyens de subsistance mais aussi sa contribution à la stabilité sociale et la croissance économique et enfin sa place dans la réalisation de chacun des 17 objectifs de développement durable.

Après le sommet mondial sur la transformation de l’Éducation en 2022 à New-York, cette conférence se positionne comme un creuset d’appréciation des avancées par rapport aux engagements librement pris par chaque pays. « Le Bénin, mon pays que j’ai l’honneur de représenter ici dispose d’un cadre législatif assez complet en matière de droit à l’éducation. Le Bénin a ratifié la plupart des conventions et traités internationaux en la matière et a clairement identifié dans sa Constitution le droit à une éducation de qualité pour tous », a rassuré le MEMP avant d’évoquer les nombreuses mesures qui touchent toutes les composantes de l’éducation telles que l’amélioration des conditions d’accès, le taux de rétention, le respect de l’équité et de la qualité du processus enseignement/apprentissage.