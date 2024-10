Électricité au Maghreb : ces deux pays s’allient sur un projet d’interconnexion

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

L’Algérie et la Libye franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration énergétique en explorant des solutions pour mutualiser leurs efforts dans la production et la distribution d’électricité. Au centre de ces discussions, le projet d’interconnexion électrique entre les deux pays, qui figure parmi les priorités de la société algérienne Sonelgaz. Une délégation libyenne de haut niveau a récemment visité l’Algérie pour approfondir les négociations, marquant une avancée dans la concrétisation de cette initiative stratégique.

Le projet d’interconnexion électrique entre l’Algérie et la Libye s’inscrit dans une vision régionale d’intégration des infrastructures énergétiques. Selon un communiqué de Sonelgaz, la partie libyenne a exprimé son vif intérêt pour cette interconnexion, considérée comme un levier essentiel pour renforcer les relations bilatérales et répondre aux besoins croissants en énergie de la Libye.

Depuis 2020, plusieurs réunions se sont tenues entre les deux pays pour poser les bases de cette coopération énergétique. Ces efforts ont abouti en novembre 2023 au lancement d’une première connexion expérimentale, s’appuyant sur le réseau électrique existant entre l’Algérie et la Tunisie. Ce dernier permet déjà le transport de plus de 500 MW d’électricité par an, facilitant ainsi l’entrée de l’Algérie sur le marché libyen.

L’interconnexion via la Tunisie n’est qu’un début, les discussions se poursuivent autour de la création d’une liaison directe entre l’Algérie et la Libye via la région frontalière de Ghadamès. Ce projet revêt une importance capitale pour la Libye, dont le marché local fait face à une forte demande d’électricité, exacerbée par la reconstruction et les efforts de redressement du pays. Cette nouvelle infrastructure énergétique permettrait non seulement de répondre aux besoins domestiques libyens, mais aussi de renforcer l’intégration énergétique régionale.

En parallèle, Sonelgaz ne cache pas ses ambitions de s’implanter solidement sur le marché international de l’électricité. Avec une capacité de production de 26 000 MW, principalement issue des énergies fossiles, le groupe public algérien se positionne aujourd’hui comme un acteur clé dans la région. Son expansion vers la Libye s’inscrit dans une stratégie plus large visant à accroître les exportations d’électricité, un objectif central de son plan de développement.

Outre l’interconnexion avec la Libye, Sonelgaz explore également de nouveaux marchés, notamment en Europe. Le groupe algérien discute actuellement d’un projet de liaison électrique avec l’Italie, centré sur l’exportation d’électricité verte, ainsi qu’un autre en phase de négociation avec l’Espagne. Ces projets illustrent la volonté de l’Algérie de diversifier ses débouchés et de se positionner comme un fournisseur d’énergie incontournable sur le continent européen.

Pour la Libye, ce partenariat avec l’Algérie représente une chance unique d’améliorer son réseau électrique et d’assurer un approvisionnement stable en énergie, nécessaire à sa reconstruction. La coopération énergétique avec un voisin aussi puissant dans le domaine que l’Algérie pourrait permettre à la Libye de stabiliser ses infrastructures et d’attirer davantage d’investissements étrangers dans un contexte post-conflit.