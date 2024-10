Espionnage: l’Iran a-t-il réussi un gros coup en Israël ?

Des policiers israéliens

Israël vient d’annoncer l’arrestation de sept personnes, au total. Ces dernières sont accusées par la justice d’avoir travaillé au compte de l’Iran. Cinq adultes et deux mineurs auraient réussi à récupérer et transmettre bon nombre d’informations aux services secrets iraniens.

Ces informations auraient été récupérées et rassemblées sur des bases militaires et autres sites énergétiques sensibles, sous haute-sécurité pour ensuite les transmettre, le plus secrètement possible, à leurs points de contact. Ils ont toutefois été arrêtés par les forces de l’ordre israéliennes à la suite d’une opération conjointement menée par la police, l’armée et les services de renseignements intérieurs.

Sept israéliens arrêtés pour espionnage

Cela fait maintenant plus de deux ans que l’enquête a été lancée. Ce vendredi, les sept individus devraient être inculpés. Ils encourent tous plusieurs années de prison. Une affaire hautement importante, qualifiée par la justice comme étant l’une des plus grandes et des plus graves de ces dernières années : ports, sites de l’aviation ou de la Marine, dôme de fer… Quasiment toutes les infrastructures auraient été passées au crible.

Les sept individus concernés auraient, en outre, pris du temps pour rassembler des informations sur certains ressortissants algériens, en toute connaissance de cause. En effet, la justice a confirmé qu’ils étaient au fait des risques qu’ils faisaient porter sur le pays et ses citoyens ainsi que sur eux-mêmes, puisqu’ils se sont mis en danger dans le cadre de leurs opérations.

Des centaines de milliers de dollars en crypto-monnaies

Des opérations rondement rémunérées. Selon la police, les sept personnes auraient reçu plusieurs centaines de milliers de dollars de paiement, en crypto-monnaies. Ce moyen de paiement, rapide, anonyme et sécurisé, permettait ainsi de passer sous les radars, jusqu’à ce que les autorités interviennent donc pour mettre fin à ces agissements qui ont sans doute permis à Téhéran de récupérer bon nombre de données sensibles.