Tesla : décision inattendue d’une responsable malgré les recommandations d’Elon Musk

Tesla traverse une période mouvementée ces dernières semaines, secouée par la volatilité de la bourse et des remises en question concernant la direction de son CEO, Elon Musk. Tandis que le patron de l’entreprise appelait les actionnaires à maintenir leur investissement et à « ne pas lâcher » leurs actions, la présidente du conseil d’administration, Robyn Denholm, a pris une décision à l’opposée. Profitant de ses stock-options, elle a vendu pour 198 millions de dollars d’actions Tesla, ce qui suscite des interrogations sur la gouvernance de la société.

La vente massive des actions par Denholm n’a pas échappé aux observateurs. Entre novembre et mai, la dirigeante a cédé plus d’1,4 million de titres Tesla, tout en conservant encore 85 000 actions et 49 000 options. Ce revirement est d’autant plus notable que les actions de Tesla ont été vendues à des prix bien supérieurs à ceux auxquels elles ont été débloquées. Par exemple, elle a vendu des titres pour plus de 270 dollars chacun, alors que ses options avaient été acquises pour moins de 25 dollars.

Ce choix de vendre en plein tumulte boursier intervient alors que Tesla se retrouve en proie à une série de défis. La société fait face à la pression des droits de douane et à un scepticisme croissant vis-à-vis des actions parfois controversées de son CEO. Musk, de son côté, a constamment encouragé les actionnaires à conserver leurs parts, renforçant ainsi l’idée d’une confiance inébranlable dans l’avenir de l’entreprise. Toutefois, le geste de Denholm laisse planer des doutes, surtout au regard de sa position privilégiée au sein de la société, avec un accès direct aux informations internes.

La situation met en lumière les tensions autour de la gouvernance de Tesla, déjà critiquée par le passé. En particulier, les rémunérations d’Elon Musk et la gestion de ses plans de stock-options ont suscité des préoccupations. Les actionnaires et certains observateurs avaient remis en question l’influence de Musk sur la direction de l’entreprise, tandis que des poursuites judiciaires avaient conduit à l’annulation de 735 millions de dollars de rémunérations pour les administrateurs de Tesla. Ce contexte met en exergue un manque de contrôle perçu sur certaines décisions stratégiques de l’entreprise, renforçant ainsi les doutes sur sa stabilité à long terme.

Le fait que Denholm, en dépit de son rôle de surveiller le management de Tesla, ait agi de la sorte pourrait miner la confiance des investisseurs. Toutefois, bien que l’action ait connu une certaine remontée récemment, la vente d’actions par la présidente dans une période aussi incertaine pourrait avoir des répercussions sur la perception des actionnaires vis-à-vis de la direction de l’entreprise.