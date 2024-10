Fitch sonne l’alerte : la France face au défi de sa dette

L’agence de notation Fitch a récemment abaissé la perspective de la note de crédit française de « stable » à « négative », tout en maintenant la note à AA-. Cette décision intervient dans un contexte de présentation du projet de budget par le gouvernement français. Fitch justifie ce changement par une augmentation des risques liés à la politique budgétaire depuis sa dernière évaluation en avril.

L’agence souligne que la France part d’une position financière moins favorable, avec des prévisions de déficits budgétaires plus importants que prévu initialement. Le plan de réduction des déficits de 60 milliards d’euros en un an, annoncé par le gouvernement, est accueilli avec scepticisme. Fitch exprime des doutes quant à la capacité de l’exécutif à mettre en œuvre l’intégralité de ces mesures, citant l’incertitude politique persistante et les risques liés à l’application de certaines dispositions.

La situation budgétaire française suscite des inquiétudes particulières. Selon Fitch, le déficit de la France en 2024 sera le deuxième plus important de la zone euro, représentant près du triple du déficit médian prévu pour les pays de la catégorie AA. De plus, le ratio dépenses sur PIB est considéré comme l’un des plus élevés parmi les pays notés par l’agence.

La fragmentation politique et l’absence de majorité gouvernementale sont également pointées du doigt. Ces facteurs compliquent la mise en œuvre de politiques d’assainissement budgétaire durables, estime Fitch. Cette décision de Fitch pourrait présager des évaluations similaires de la part des autres grandes agences de notation. Moody’s et S&P Global devraient prochainement se prononcer sur la situation financière française.

Les analystes anticipent la possibilité d’un changement de perspective, voire d’une dégradation de note dans les mois à venir. Face à cette annonce, le ministère de l’Économie et des Finances a pris acte de la décision de Fitch. Bercy souligne que le budget présenté « reflète la détermination du gouvernement à redresser la trajectoire des finances publiques ».