Or en Afrique : un groupe chinois investit 1 milliard $ dans une mine

Le Ghana ne cesse d’attirer l’attention des investisseurs étrangers, particulièrement dans le secteur minier. Dernièrement, la compagnie chinoise Zijin Mining Group a fait un mouvement stratégique majeur en acquérant le gisement aurifère Akyem, situé au sud-est du pays, dans la région Est. Cet achat, annoncé dans un communiqué publié Ce mercredi 9 octobre, renforce l’engagement des Chinois à développer leur présence dans l’exploitation de l’or au Ghana, l’un des plus grands producteurs d’or en Afrique.

C’est auprès du géant américain Newmont que Zijin Mining a finalisé cet accord pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars. Selon les termes du contrat, Newmont devrait recevoir 900 millions de dollars dès la clôture de la transaction, prévue pour le quatrième trimestre 2024. Un montant supplémentaire de 100 millions de dollars sera versé si certaines conditions spécifiques sont respectées. Avec cette acquisition, la société chinoise s’assure un accès à l’un des gisements d’or les plus prometteurs de la région, consolidant ainsi sa stratégie d’expansion internationale.

Publicité

Cette transaction illustre l’intérêt croissant pour les ressources aurifères du Ghana, un pays souvent cité parmi les plus riches en or au monde. Le secteur minier est l’un des piliers de l’économie ghanéenne, et des gisements comme Akyem contribuent de manière significative à la production nationale. Le Ghana, déjà en tête des producteurs africains d’or, bénéficie d’une situation géologique favorable, avec des réserves aurifères encore largement inexploitées.

La mine d’Akyem, opérée auparavant par Newmont, a prouvé sa rentabilité et devrait continuer à générer des rendements solides pour son nouveau propriétaire, surtout que la durée de vie de la mine pourrait être étendue jusqu’en 2042 grâce à l’exploitation de gisements souterrains. Cette prolongation est cruciale pour assurer une production durable à long terme.

Zijin Mining, l’un des plus grands producteurs d’or de Chine, voit dans cette acquisition un levier pour atteindre ses objectifs ambitieux dans le secteur aurifère. La société a fixé une production cible de 85 tonnes d’or en 2025 et de 110 tonnes en 2028, contre 68 tonnes en 2023. L’ajout du gisement d’Akyem à son portefeuille constitue un atout stratégique de taille dans cette quête.

La mine ghanéenne viendra renforcer la capacité de production globale de la société, qui cherche à consolider sa position parmi les leaders mondiaux de l’exploitation minière. L’acquisition d’Akyem s’inscrit dans une stratégie plus large d’expansion sur le continent africain, où les ressources naturelles, notamment l’or, attirent de nombreux investisseurs internationaux.

Publicité

L’exploitation aurifère au Ghana connaît un essor sans précédent, notamment grâce aux investissements étrangers. Toutefois, cette expansion pose également des défis, notamment en matière de réglementation environnementale et de redistribution des revenus générés par cette industrie. Les autorités ghanéennes doivent veiller à ce que l’exploitation minière se fasse de manière responsable, en garantissant que les retombées économiques profitent aux communautés locales et au développement durable du pays.

Les entreprises étrangères, telles que Zijin Mining, sont de plus en plus sollicitées pour respecter des normes élevées en matière de protection de l’environnement et de responsabilité sociale. Le Ghana, en tant que destination clé pour l’exploitation de l’or, doit également se positionner comme un acteur exigeant sur ces questions.