France: une nouvelle épidémie menace

En France, la grippe aviaire rôde toujours. En effet, plusieurs régions de l’Hexagone viennent d’évoquer la possibilité que l’épidémie ne se déclare à nouveau. Si toutes les mesures ont été prises pour éventuellement la contenir, les éleveurs et les autorités sanitaires restent sur le qui-vive.

C’est dans le Finistère, dans la commune d’Hanvec puis de Taulé, par deux fois, que trois foyers de grippe aviaire ont été détectés au cours des dernières semaines. Les autorités ont annoncé qu’une enquête épidémiologique avait ainsi été lancée pour déterminer les raisons de cette épidémie. En outre, un abattage a été demandé pour empêcher les volailles malades de transmettre le virus.

Hausse des cas de grippe aviaire en France

Dans le Nord de la France, un foyer épidémique a été découvert tout près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, à la fin du mois de septembre. Depuis, le risque que la grippe aviaire ne se propage a été revu à la hausse, passant de “Négligeable”, à “Modéré”. Une décision qui a pour but, là encore, de renforcer les zones et les mesures de surveillance, pour limiter la propagation de la maladie.

Problème, l’Europe semble avoir un temps de retard. En effet, depuis le début des migrations, bon nombre de pays européens sont concernés par la hausse des cas d’influenza. C’est vrai en France, mais aussi en Italie ainsi qu’en Bulgarie, qu’en Hongrie, en Moldavie et en République tchèque, où de plus en plus de foyers sont découverts, entraînant ainsi des abattages.

Un suivi attentif de la part des autorités

Outre les élevages, ce sont les chasseurs qui sont invités à faire attention puisque la maladie circule également à travers la flore et la faune sauvage. L’introduction de certains gibiers n’est donc pas recommandée, sauf obtention d’une dérogation. Dans le cas où la situation viendrait à être plus difficile à contrôler encore, alors de nouvelles mesures pourraient être annoncées.