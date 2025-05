Ukraine : Zelensky veut une rencontre directe avec Poutine

Photo DR

La guerre en Ukraine dure depuis plus de deux ans, plongeant la région dans une crise. Alors que le conflit a provoqué des destructions massives et un lourd bilan humain, la communauté internationale continue de rechercher des solutions pour parvenir à un cessez-le-feu durable et entamer un processus de paix. Dans ce contexte, les pressions diplomatiques s’intensifient, et plusieurs appels à la négociation ont été lancés, dont ceux des dirigeants européens qui ont plaidé pour un cessez-le-feu. La Turquie, en tant que médiateur régional, joue un rôle clé dans ces discussions, offrant une plateforme pour des négociations directes entre les deux belligérants.

Le dimanche 11 mai 2025, Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, a fait un appel audacieux à Vladimir Poutine, le président russe, annonçant qu’il l’attendrait personnellement en Turquie pour engager des discussions. Zelensky a souligné l’importance d’un cessez-le-feu immédiat et complet, qu’il considère comme la seule voie pour ouvrir la porte à des négociations diplomatiques. « Je l’attendrai personnellement« , a déclaré le président ukrainien, espérant ainsi initier un dialogue direct, sans plus de tergiversations. Il a également insisté sur le fait qu’il était « inutile de prolonger les massacres« , une déclaration qui reflète la gravité de la situation en Ukraine.

En réponse, Vladimir Poutine a exprimé sa volonté de reprendre les négociations et a proposé à l’Ukraine de tenir des discussions directes à Istanbul à partir du jeudi 15 mai 2025. Il a déclaré que l’objectif de ces pourparlers serait de « dissiper les causes profondes du conflit » et de parvenir à une « paix durable à long terme« . Cependant, le président russe a également pointé du doigt Kiev, affirmant que ce n’est pas la Russie qui avait mis fin aux négociations en 2022, mais bien les autorités ukrainiennes. Pour lui, la balle est désormais dans le camp de l’Ukraine, qu’il accuse d’être plus préoccupée par des ambitions politiques que par le bien-être de son peuple.

Les deux leaders s’accordent sur la nécessité d’un cessez-le-feu et de négociations, mais leurs visions respectives du processus de paix divergent profondément. Alors que Zelensky insiste sur la cessation immédiate des hostilités et une rencontre personnelle pour discuter, Poutine met en avant la nécessité de conditions préalables et de préjugés politiques. Le rôle de la Turquie comme médiateur sera crucial pour faciliter ce dialogue, et la communauté internationale suivra de près les développements de cette nouvelle initiative diplomatique.