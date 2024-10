Hama Amadou, un pilier de la politique nigérienne s’éteint à 74 ans

Hama Amadou. Photo : Reuters

Le Niger pleure la disparition d’une figure marquante de sa scène politique. Hama Amadou, ancien Premier ministre et président de l’Assemblée nationale, est décédé à Niamey à l’âge de 74 ans. Ayant joué un rôle de premier plan dans la transition démocratique du Niger, il fut Premier ministre à deux reprises : d’abord en 1995 sous Mahamane Ousmane, puis de 1999 à 2007 sous Mamadou Tandja.

Chef de file de l’opposition à plusieurs reprises, il a fondé le Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine (Moden Fa Lumana) en 2009, qui devient rapidement un acteur politique incontournable. Toutefois, sa carrière fut également ponctuée de controverses. Condamné dans l’affaire des « bébés importés » en 2016, Hama Amadou fut contraint à l’exil pendant plusieurs années, où il resta un opposant influent, continuant de défendre ses idéaux depuis l’étranger.

Son retour au Niger en 2023 symbolisait une nouvelle phase de son engagement politique, alors qu’il retrouvait ses partisans. Jusqu’à son décès, il incarnait une opposition constante face aux autorités, tout en restant un personnage charismatique et populaire. Son parcours complexe, entre pouvoir et exil, engagement et résistance, restera gravé dans l’histoire du Niger. Hama Amadou laisse derrière lui une empreinte indélébile, non seulement en tant que politicien mais également en tant que symbole de la persévérance démocratique.