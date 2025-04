Maghreb: un groupe espagnol s’allie à un leader local dans l’énergie verte

© Pixabay

Tirant parti d’un contexte régional en pleine mutation, le Maghreb s’ouvre de plus en plus aux investissements stratégiques dans le secteur de l’énergie. Face à la nécessité de diversifier ses sources d’approvisionnement et de répondre aux exigences de la transition énergétique, plusieurs partenaires internationaux redoublent d’intérêt pour cette région, riche en ressources naturelles et en potentiel solaire. L’Espagne, en particulier, multiplie les initiatives de coopération avec l’Algérie, misant sur une collaboration renforcée dans les énergies renouvelables pour alimenter son propre virage vers une économie bas-carbone.

Dans ce sillage, le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a accueilli le 3 avril à Alger son homologue de CEPSA, Maarten Wetselaar. Cette rencontre a permis de faire un point sur les perspectives de collaboration entre les deux groupes, avec un accent particulier sur les énergies propres et renouvelables. Les discussions ont porté sur l’exploration de nouvelles opportunités communes, en prolongement des engagements déjà pris en matière de développement durable et de transition énergétique.

Un projet d’envergure, envisagé dès octobre dernier à travers la signature d’un mémorandum d’entente, figure au cœur de cette dynamique. Il s’agit de la réalisation d’une étude de faisabilité conjointe pour la mise en place d’un projet intégré de production d’hydrogène vert et de ses dérivés en Algérie. L’initiative ambitionne de doter le pays d’infrastructures capables de produire de l’hydrogène par électrolyse, grâce à des centrales solaires et éoliennes dédiées. L’énergie ainsi générée serait en priorité destinée au marché européen.

Les deux compagnies, déjà liées par un partenariat historique, confirment ainsi leur volonté de faire converger leurs efforts dans un secteur en pleine évolution. CEPSA, acteur global actif dans l’ensemble de la chaîne énergétique, affiche une orientation marquée vers les solutions bas-carbone, à l’image de ses projets en hydrogène vert. Sonatrach, pour sa part, s’engage progressivement dans des programmes intégrant les énergies renouvelables à son modèle d’affaires.

L’hydrogène vert, considéré comme l’un des piliers de la transition énergétique mondiale, représente une opportunité stratégique pour l’Algérie, tant sur le plan économique qu’environnemental. La collaboration entre Sonatrach et CEPSA pourrait ainsi ouvrir la voie à une valorisation accrue des ressources solaires du pays, tout en répondant aux ambitions européennes en matière de neutralité carbone.