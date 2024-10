Iran-Israël : à quoi s’attendre après la dernière attaque de Tsahal ?

Le Moyen-Orient traverse une période de tensions extrêmes depuis plusieurs mois. Les assassinats d’Ismaïl Haniyeh et de Hassan Nasrallah, leaders respectifs du Hamas et du Hezbollah, ont déclenché une série d’actions militaires entre l’Iran et Israël. Le 1er octobre 2024, Téhéran a lancé des centaines de missiles balistiques vers le territoire israélien, majoritairement interceptés par les systèmes de défense. Cette attaque a été suivie par des frappes israéliennes sur des sites militaires iraniens, marquant une nouvelle étape dans l’affrontement entre les deux puissances régionales.

Des réactions calculées de part et d’autre

Les déclarations officielles des deux camps illustrent la complexité de la situation. L’ayatollah Ali Khamenei a adopté un ton mesuré le 27 octobre en déclarant que l’attaque « ne doit être ni exagérée ni minimisée », laissant aux autorités iraniennes la latitude de déterminer la réponse appropriée. Du côté israélien, Benyamin Netanyahou a qualifié l’opération de « précise et puissante », affirmant que les frappes ont ciblé des installations de défense et de fabrication de missiles. Les analystes militaires notent que les deux parties semblent calibrer leurs actions pour éviter un conflit direct généralisé, tout en maintenant leur posture de fermeté.

Le rôle des puissances internationales

La communauté internationale surveille attentivement l’évolution de la situation. Les États-Unis, impliqués diplomatiquement, tentent de modérer les tensions. Le président Biden et le ministre de la Défense Lloyd Austin multiplient les communications avec les parties prenantes. Les experts du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam) soulignent que les différentes interventions militaires sont soigneusement dosées pour permettre des sorties de crise diplomatiques, malgré la gravité des actions entreprises.

Les négociations parallèles sur Gaza

Les discussions sur Gaza se poursuivent en parallèle à Doha entre représentants israéliens, américains et qataris. La question des otages détenus depuis le 7 octobre 2023 reste centrale dans ces pourparlers. Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant évoque la nécessité de compromis pour leur libération, tandis que les médiateurs cherchent à établir une trêve durable. Cette situation montre l’enchevêtrement des différentes crises régionales, où chaque développement influence l’ensemble des équilibres au Moyen-Orient. Les prochaines semaines seront déterminantes pour évaluer si la voie diplomatique prévaudra sur l’escalade militaire.