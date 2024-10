Iran – Israël : les USA veulent à tout prix éviter une guerre totale

Photo ABC News

Entre l’Iran et Israël, la rhétorique guerrière est totale. En effet, les deux nations se répliquent aussi bien sur le plan diplomatique et politique que militaire, avec de nombreux échanges de missiles et menaces de riposte. Pour éviter une guerre totale dans la région, les USA tentent de peser de tout leur poids.

Pour éviter l’embrasement de la région et le déclenchement d’une guerre totale entre Israël et l’Iran, les États-Unis ont décidé d’agir. Ainsi, ces derniers soumettent le gouvernement Netanyahou à d’importantes pressions pour éviter que l’État hébreu ne réponde aux incartades iraniennes. L’objectif ? Empêcher Israël de cibler des sites pétroliers et nucléaires en Iran.

Les USA ne veulent pas d’un conflit généralisé

En échange d’une absence de réponse de la part d’Israël, les États-Unis auraient proposé plusieurs alternatives et autres compensations. Ainsi, Washington serait prêt à assurer la pleine et totale sécurité d’Israël en cas d’attaque. En outre, Washington a confirmé être prêt à fournir une protection diplomatique totale à l’État hébreu et ses représentants, tout en fournissant des armes supplémentaires.

Des informations que l’ambassadeur américain en Israël n’a toutefois pas confirmées. Ce dernier a toutefois reconnu qu’il était absolument essentiel pour l’administration Biden d’éviter l’embrasement total de la région. De fait, pour limiter, voire réduire à néant les risques d’escalade, il semblerait que Washington soit prête à lâcher du lest et répondre à bon nombre de demandes israéliennes.

Un accord tacite entre Israël et son allié ?

Nul ne sait cependant si Israël envisage bel et bien un tel accord. Le gouvernement a plusieurs fois laissé entendre qu’il était à l’écoute des positions de ses alliés, mais qu’in fine, c’était bel et bien lui qui restait maître de ses décisions. On se souvient que Benjamin Netanyahou avait évoqué le “bras long” d’Israël, affirmant que rien ni personne dans la région n’était à l’abri d’une offensive de Tsahal.