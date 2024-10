Maghreb: le cri d’alarme d’un ministre concernant les ressources halieutiques

Photo : DR

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Bidani, dresse un bilan préoccupant de l’état des ressources marines en Algérie. Lors de son intervention sur les ondes de la radio nationale ce dimanche, il a souligné une diminution significative des captures moyennes le long du littoral algérien, à l’exception des zones d’El Kala et de Ghazaouat.

Face à cette situation critique, une campagne d’évaluation des ressources halieutiques démersales a été initiée en août dernier. Cette étude approfondie a permis de réaliser 90 tris de chalut et d’examiner plus de 27.000 espèces de poissons. Les scientifiques ont également effectué 80 opérations de prélèvement pour mesurer divers paramètres environnementaux, notamment la température et la salinité des eaux.

La production actuelle de 100.000 tonnes s’avère insuffisante pour répondre à une demande croissante, stimulée par l’augmentation démographique et l’évolution des habitudes de consommation. Le ministère ambitionne de doubler cette capacité d’ici 2030, visant un objectif de 200.000 tonnes.

Les défis actuels s’expliquent par plusieurs facteurs structurels. L’extension du réseau de distribution, autrefois limité aux quatorze wilayas du littoral, combinée à la modernisation de la chaîne du froid et à l’amélioration des moyens logistiques, a considérablement élargi la zone de commercialisation. Cette expansion, bien que positive pour l’accessibilité des produits, exerce une pression supplémentaire sur les ressources disponibles.