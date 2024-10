Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

En pleine dynamique d’approfondissement des relations entre les pays du BRICS, la Russie affiche une volonté claire de resserrer ses liens avec l’Afrique du Sud dans le domaine militaire. Cette intention a été soulignée lors de la rencontre entre Oleg Salyukov, commandant en chef des forces terrestres russes, et Rudzani Maphwanya, commandant des forces de défense nationale sud-africaines, au cœur de Moscou, ce 28 octobre. Au-delà des échanges diplomatiques, cette coopération, perçue comme une priorité stratégique par Moscou, se veut durable et fondée sur des bases d’égalité et de confiance, un aspect régulièrement mis en avant par les autorités russes.

Les échanges se déroulent dans un cadre qui ne se limite pas aux simples accords bilatéraux mais intègre une vision de long terme pour les deux nations. Des visites dans des établissements d’enseignement militaire russe sont prévues pour la délégation sud-africaine, qui aura l’opportunité d’observer directement le savoir-faire militaire russe en matière de formation et de stratégie. Cette immersion inclut également une visite de l’Académie de l’état-major général des forces armées russes, un centre d’excellence stratégique pour les officiers supérieurs.

Le programme de la délégation va bien au-delà de la simple formation technique ; il s’étend également à la dimension culturelle et historique. Au fil de visites de sites historiques et de musées de Moscou et ses environs, les responsables sud-africains pourront explorer des éléments clés du patrimoine militaire russe, renforçant ainsi un partage d’expériences unique entre les deux armées.

L’objectif affiché par Moscou, au-delà du cadre bilatéral avec l’Afrique du Sud, se traduit par une volonté plus vaste de resserrer les liens militaires avec des partenaires africains, offrant une relation empreinte de respect mutuel et d’égalité. Ces initiatives illustrent la stratégie russe dans les pays africains, où le pays souhaite renforcer des partenariats sécuritaires solides.