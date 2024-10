Mali: Le gouvernement d’Assimi Goïta fait un pas vers les élections

Colonel Assimi Goita (Photo DR)

Le Général de division Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et Porte-parole du gouvernement a visité le jeudi 24 octobre 2024 des sites des commissions administratives de révision des listes électorales du 4ᵉ arrondissement et du 6ᵉ arrondissement du District de Bamako. Il était accompagné du président de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), Me Moustapha Cissé.

Le Mali a entamé son processus vers les élections générales. Ce jeudi 24 octobre 2024, le ministre d’État Abdoulaye Maïga a visité des centres de révision à Bamako, accompagné de Me Moustapha Cissé, président de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige). Cette révision, qui se déroule de début octobre à fin décembre, est un élément clé pour rétablir l’ordre constitutionnel dans le pays. Après sa visite, le Général Maïga a affirmé que la vision du chef de l’État Assimi Goïta est le retour à un climat politique stable et sécurisé. Il a souligné l’importance de la cohésion sociale et a cité le Dialogue inter-Maliens comme un exemple de cette démarche. Cette révision des listes permettra non seulement l’inscription des nouveaux électeurs, mais aussi et surtout la radiation des personnes décédées et des individus privés de leurs droits civiques.

Le ministre a encouragé la classe politique et la société civile à mobiliser les citoyens, en particulier les jeunes, pour qu’ils participent activement à cette campagne. Il a également mentionné l’importance de la digitalisation, avec le site ralemali.ml, qui facilite la gestion des inscriptions et des transferts. Le président de l’Aige, Me Moustapha Cissé, quant à lui, a rappelé que ces opérations de révision sont cruciales pour encourager la participation citoyenne. « Au niveau de l’Aige et de tous nos partenaires, nous voudrions envoyer le message de la participation citoyenne malienne au processus électoral, à l’élection de façon générale. Le plus important est d’accomplir son devoir citoyen en s’inscrivant sur la liste électorale », a-t-il martelé. Les opérations se déroulent dans tout le pays, y compris dans les ambassades et les consulats, garantissant ainsi une large accessibilité pour tous les Maliens.

Dans l’ensemble, les deux visiteurs sont satisfaits des progrès réalisés jusqu’à présent. Ils s’engagent à corriger les imperfections observées et à assurer un suivi rigoureux des opérations. « Globalement, tout se déroule bien… nous avons trouvé un personnel très professionnel. Nos collaborateurs apporteront une réponse très urgente aux quelques imperfections que nous avons constatées », a déclaré le ministre d’État.