Migrants en Europe: vers une régularisation massive dans ce pays ?

En Espagne, la question de l’immigration occupe une place centrale dans les débats politiques et sociaux. Récemment, le gouvernement socialiste dirigé par Pedro Sanchez vient d’ailleurs de décider d’examiner une proposition de régularisation massive de sans-papiers à travers le pays.

En effet, par 310 voix contre 33, le Parlement a annoncé sa volonté d’étudier une demande soutenue par 600.000 personnes et 900 associations, dont des ONG, des syndicats et autres associations religieuses. Dans les faits, ce texte de loi devrait permettre à toutes les personnes arrivées sur le sol espagnol avant le 1er novembre 2021, d’obtenir un permis de séjour et l’autorisation de travailler.

L’Espagne envisage de régulariser près de 400.000 personnes

Entre 390.000 et 470.000 personnes, seraient notamment concernées. L’immense majorité de ces individus proviendrait d’Amérique latine et enfin, d’Afrique du Nord, notamment d’Algérie et du Maroc. Si ce texte venait à être définitivement adopté, ces migrants bénéficieraient ainsi d’avancées sociales considérables et pourraient ainsi vivre dans de meilleures conditions.

Outre l’accès au travail, ils auraient également accès à la protection sociale ainsi qu’aux services publics comme l’éducation et la santé. En outre, ces derniers pourraient aussi payer des impôts et participer à l’économie espagnole. Une manière aussi de leur offrir de meilleures conditions de travail au quotidien, eux qui souffrent souvent d’exploitation au travail, occupant par ailleurs des emplois très mal rémunérés.

Une approche différente de l’approche européenne

En outre, l’Espagne envisage une refonte générale de son système migratoire. La fin des Golden Visa pourrait être annoncée dans les semaines à venir, afin de lutter davantage contre les inégalités. Une approche qui surprend et diffère de ce que le reste de l’Union européenne souhaite mettre en place, le Parlement européen à Bruxelles étant le théâtre d’échanges parfois houleux sur le sujet.