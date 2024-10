Immigration: la France va durcir les conditions d’obtention du titre de séjour

Emmanuel Macron (Photo DR)

En France, la question de l’immigration occupe le débat public et politique depuis quelques mois maintenant. Avec la présentation de son budget pour l’année 2025, le gouvernement Barnier a d’ailleurs annoncé qu’il serait plus difficile désormais d’obtenir un titre de séjour, pour l’ensemble des demandeurs.

Désormais, pour obtenir un titre de séjour en France, les demandeurs étrangers devront passer deux nouveaux tests. Il s’agit, dans un premier temps, d’un test de maîtrise de la langue française. Dans un second temps, le demandeur devra également passer un test confirmant son adhésion aux valeurs prônées par la République. L’objectif ? Mettre en œuvre la loi Darmanin sur l’immigration, votée en 2023.

Le gouvernement français accélère sur la question de l’immigration

Othman Nasrou, le secrétaire d’État chargé de la citoyenneté, a confirmé qu’il comptait demander aux préfets de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que ces tests soient mis en place le plus rapidement possible. À l’origine, ces prédispositions devaient être déployées d’ici à janvier 2026, mais l’exécutif souhaite aller plus vite, afin de répondre aux attentes d’une partie de la population.

Ces tests permettront de déterminer les niveaux de connaissances, que ce soit en français ou en matière d’histoire et de culture française. Le sujet de la laïcité sera notamment très présent. Le secrétaire d’État chargé de la citoyenneté espère d’ailleurs que ces tests soient ensuite imposés à l’ensemble des demandeurs, peu importe le type de régularisation ciblé, dont les demandes d’asile.

Un gouvernement qui doit composer avec un Parlement difficile

En France, le sujet de la laïcité occupe l’espace public, avec de nombreuses personnes qui estiment que celle-ci est bafouée. À cela, s’ajoute une montée du ras-le-bol en matière d’immigration, favorisant d’ailleurs la montée de l’extrême droite dans les sondages. Accusé de ne rien faire, le gouvernement Macron doit composer avec une Assemblée nationale multipolaire, ce qui n’arrange rien.