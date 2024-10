Mines en Afrique : un projet à 2 milliards $ voit le jour dans ce pays

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

La Zambie, riche en ressources minières, notamment en cuivre, s’impose de plus en plus comme une destination phare pour les investisseurs internationaux. Le pays vise une production ambitieuse de 3 millions de tonnes de cuivre d’ici 2031, contre 700 000 tonnes en 2023. Pour y parvenir, le gouvernement s’appuie sur des investissements massifs de compagnies internationales comme First Quantum, Barrick Gold, le conglomérat chinois CNMC, et Vedanta, appartenant au milliardaire indien Anil Agarwal.

Un exemple concret de cet essor est le récent projet d’expansion de la mine de cuivre Lumwana, annoncé le 2 octobre par Barrick Gold. Avec un investissement de 2 milliards de dollars, ce projet vise à presque doubler le débit de l’usine, passant de 27 millions à 52 millions de tonnes de minerai traitées annuellement. Une fois les travaux achevés, la production annuelle de cuivre atteindra 240 000 tonnes, renforçant ainsi les efforts de la Zambie pour redynamiser son industrie cuprifère.

Publicité

Le président Hakainde Hichilema, élu en 2021, a joué un rôle clé dans cette relance en apaisant les tensions entre le gouvernement et les investisseurs miniers. Grâce à cette approche, plusieurs milliards de dollars d’investissements ont été débloqués, permettant d’envisager une hausse de 40 % de la production de cuivre d’ici 2027, soit un cap d’un million de tonnes.

Depuis plusieurs années, la production de cuivre de la Zambie avait chuté en raison du manque d’investissements dans le secteur. L’augmentation des investissements, combinée à l’arrivée de nouveaux acteurs comme la société émiratie International Resources Holdings, redonne confiance dans la capacité du pays à atteindre ses objectifs de production. Cette relance du secteur cuprifère est primordiale pour l’économie zambienne, où le cuivre représente une source majeure de revenus et d’emplois.

Ainsi, la Zambie se positionne comme un acteur incontournable dans le marché mondial du cuivre, attirant des investisseurs de premier plan tout en poursuivant ses efforts pour améliorer ses infrastructures minières et son cadre réglementaire. Si les projets en cours se déroulent comme prévu, la Zambie pourrait devenir un leader continental dans la production de cuivre, consolidant ainsi son rôle sur la scène internationale.